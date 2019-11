Irmão de brigadista de Alter do Chão diz que denúncia é 'pesadelo'

SOROCABA - O gestor de turismo Guilherme Fernandes, de 32 anos, irmão do brigadista Gustavo Fernandes, um dos presos na operação da Polícia Civil contra organizações não governamentais (ONGs) que atuam no Pará, diz que a situação é "surreal, um pesadelo". Segundo ele, o irmão não estava no Pará quando ocorreram os incêndios supostamente causados pelos brigadistas.

“Ele estava em um casamento no interior de São Paulo, tem passagem aérea e reserva de hotel confirmando isso, mas nada foi levado em conta. Já passamos tudo para o advogado dele, mas parece que havia predisposição para incriminar meu irmão e os outros brigadistas”, disse.

Cerca de 180 entidades ambientalistas e de direitos humanos se manifestaram contra a prisão dos brigadistas.

Ele conta que Gustavo, desde 2015, tem um projeto de turismo em Alter do Chão (PA), que depende da biodiversidade e das belezas naturais do lugar para se sustentar.

“Por que ele iria destruir o que é seu sustento? A verdade é que ele foi apagar o fogo como voluntário, usando chinelo havaiana.”

Guilherme conta que Gustavo é conhecido pelas comunidades de Alter do Chão pela filantropia. “Ele trabalha no Projeto Saúde e Alegria, mas é brigadista voluntário e também realiza trabalhos sociais. Todo fim de semana ele serve sopa em uma comunidade indígena de lá.”

Gustavo é solteiro e vive no Pará com a namorada. Sua família é de São Paulo. O pai dele viajou para Alter do Chão após a prisão do filho e permanece em Santarém, sede do município.

“Eu, minha mãe e meu irmão mais velho estamos trabalhando aqui pela liberdade dele”, contou Guilherme.

Para a família, o pedido do Ministério Público Federal para ter acesso ao inquérito é uma possibilidade de resolver o impasse.

“Agora estamos confiantes de que a verdade vai aparecer”, disse.