Inovação sustentável para as prefeituras

A Gauss Global Investment LLC está em busca de parcerias com prefeituras brasileiras para a expansão de um negócio inovador e sustentável: a transformação de resíduos plásticos em combustível. Trata-se de uma proposta em que a prefeitura investe na construção de uma usina, capaz de processar 20 toneladas de plástico por dia. Esse volume é convertido em 14 mil litros de combustível, sendo 10 mil de diesel e 4 mil de gasolina.

No modelo proposto pela empresa, a recuperação do investimento pela prefeitura ocorre com a concessão de descontos na compra do combustível para uso na frota municipal. “Assim, os gestores públicos conseguem implantar uma solução sustentável para um grande problema”, diz o CEO Dionísio da Silva Simões – português que já morou no Brasil durante quatro anos e hoje vive em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, sede da empresa.

Retorno rápido

A Gauss resulta de uma sequência de circunstâncias que poderia inspirar o roteiro de uma série da Netflix. Simões estava visitando um amigo, o peruano Martin Rojas, que mora no México. Lá, os dois ficaram sabendo de um cientista que havia conseguido reduzir os custos do processo químico conhecido como pirólise, em que o calor do fogo provoca a decomposição de um produto em mais de uma substância. Já era um processo conhecido, mas o grande desafio sempre foi viabilizá-lo financeiramente.

Com espírito empreendedor, os amigos viajaram mais de 600 km para conhecer in loco a inovação e ficaram encantados com o que viram. Decidiram propor a criação do negócio, do qual se tornaram sócios – Simões como CEO, e Rojas como diretor-geral. A construção das duas primeiras usinas, no México, ao custo de US$ 2,5 milhões cada, foi realizada com capital próprio e com o aporte da receita que as próprias usinas foram gerando.

“Essas primeiras iniciativas comprovam a viabilidade da tecnologia, que de fato realiza a pirólise com custos bem menores”, diz Simões. “Por sorte, iniciamos o negócio num momento de alta internacional no preço dos combustíveis. Essas circunstâncias valorizam ainda mais a parceria que estamos propondo às prefeituras do Brasil, pois permite a recuperação do investimento em apenas um ano”, acrescenta o CEO da Gauss.

A decisão de abrir a empresa em Dubai se deu pelo fato de que Simões havia se mudado algum tempo antes para a maior cidade dos Emirados Árabes Unidos, encantado com tudo o que conhecera durante uma visita turística. Como ele dependia do patrocínio de alguém local para estabelecer a empresa, passou a fazer contatos e despertou a atenção do sheik Marwan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, filho do sheik Mohammad bin Rashid Maktoum, primeiro-ministro e vice-presidente daquele país. O sheik não apenas apoiou a ideia como se tornou proprietário de 20% da Gauss, incluída no rol de negócios oficiais do seu escritório.

Soma de vantagens

Ao transformar o plástico em combustível, o processo elimina da natureza um produto que demora séculos para se decompor e deixa partículas por todo o meio ambiente e até mesmo no corpo das pessoas e dos animais. “A logística para abastecer a usina com resíduos plásticos é a mesma utilizada para a reciclagem tradicional e pode se apoiar nas cooperativas, que já funcionam bem no Brasil. Só que, em vez de produzir plástico novamente, nós tiramos esse plástico de circulação, com a perspectiva de proporcionar uma remuneração melhor para os trabalhadores da coleta”, descreve Simões.

Ele acrescenta que todo o processo não gera gases poluentes, pois é realizado em circuito fechado, resultando apenas na emissão de vapor d’água. Além disso, testes de qualidade indicaram que o combustível resultante do processo tem uma série de atributos mais sustentáveis que os concorrentes convencionais, com a vantagem adicional de apresentar rendimento 25% superior, característica que contribui para a recuperação mais rápida do investimento.

Conheça mais sobre a empresa.