Ibama monitora vazamento de óleo de plataforma da Petrobras no Espírito Santo

SÃO PAULO - O Ibama informou neste sábado, 23, que está acompanhando as ações desenvolvidas pela Petrobras para mitigar o vazamento de óleo da plataforma P-58 após o rompimento do mangote durante transferência para o navio São Sebastião, no Campo Jubarte, a cerca de 85 quilômetros da costa do Espírito Santo. Segundo o órgão, em monitoramento realizado no fim da tarde, o trecho de maior concentração da principal mancha atingia 2,4 quilômetros de extensão por 0,55 km de largura.

O Ibama detalhou que a Petrobras enviou barcos para dispersão mecânica do óleo derramado. "Segundo a empresa, o vazamento foi interrompido. Até o momento não há indicativo de que o óleo vá chegar às praias da região e não foram avistados animais atingidos", disse o órgão ambiental.

Laudo técnico vai determinar a dimensão do dano ambiental e servirá de base para aplicação de sanções à Petrobras, disse em nota o Ibama. A fiscalização da segurança operacional da plataforma é atribuição da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), e a manutenção da integridade da estrutura é responsabilidade da Petrobras.

"O Ibama, em ação coordenada com a Marinha e a ANP, seguirá monitorando a área e acompanhando as ações adotadas para contenção e recolhimento do óleo no mar. Equipes do Instituto integram o Posto de Comando em Vitória e a Sala de Situação no Rio de Janeiro."

“A plataforma está em condição segura. Não há vítimas nem impacto para a operação”, disse o comunicado da empresa à Companhia de Valores Mobiliários (CVM). “Duas embarcações estão no local para contenção e recolhimento da mancha. As simulações iniciais indicam que não há risco de a mancha chegar à costa. Está sendo realizado sobrevoo com especialistas para avaliação da região”, disse a empresa.