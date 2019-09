H&M suspende compra de couro do Brasil por crise na Amazônia

ESTOCOLMO - A H&M, segunda maior varejista de moda do mundo, disse nesta quinta-feira, 5, que parou de comprar couro do Brasil temporariamente por causa das preocupações ambientais ligadas a incêndios na Amazônia. Na semana passada, VF Corporation, empresa responsável por 18 marcas como Timberland, Kipling e Vans, também informou ter interrompido o abastecimento de couro e curtume do Brasil para os negócios internacionais.

O avanço das queimadas na região amazônica causou repercussão global nas últimas semanas e levou o presidente Jair Bolsonaro a enviar as Forças Armadas à floresta para combater as chamas. A postura do governo federal sobre o problema

“Por causa dos graves incêndios na parte brasileira da Floresta Amazônica e às conexões com a produção de gado, decidimos suspender temporariamente o couro do Brasil”, afirmou a H&M em comunicado por e-mail. “A proibição permanecerá ativa até que existam sistemas de garantia críveis para verificar se o couro não contribui para danos ambientais na Amazônia”, afirmou o documento.

Conforme a H&M, a maioria do couro do grupo é originária da Europa e que uma parte muito pequena é do Brasil.

Em alerta. A gigante de alimentos Nestlé também afirmou na semana passada que a política de negócios da empresa será “revisada” para garantir alinhamento com o padrão de fornecimento ambientalmente responsável. /REUTERS