Groenlândia registra temperaturas entre 20ºC e 30ºC acima da média

A Groenlândia registrou temperaturas entre 20ºC e 30ºC acima da média para esta época do ano nos últimos dias, conforme informou o Instituto Meteorológico Dinamarquês (DMI). O termômetro ficou positivo em muitos pontos do imenso território ártico.

Na capital, Nuuk, no dia 20 de dezembro fez 13ºC, onde a temperatura média costuma ser de -5,3ºC. Já a cidade de Qaanaaq, ao norte, registrou 8,3ºC, sendo que a média esperada era de -20,1ºC.

“Uma das razões pelas quais vemos altas temperaturas é o fenômeno meteorológico de 'foehn' (vento quente bastante comum na ilha)”, explicou a climatologista Caroline Drost Jensen, do DMI. No entanto, não é normal "que ocorra numa área tão vasta e simultaneamente durante um longo período de tempo", acrescentou.

Apesar disso, esse não é um fenômeno inédito, segundo a especialista, uma vez que não foram ultrapassados ​​os recordes absolutos de temperaturas máximas nem as máximas dos últimos 30 anos para o mês de dezembro.

No Ártico, o aquecimento global é três vezes mais rápido do que em outras partes do planeta. "O aquecimento global sustenta as elevadas temperaturas que vemos atualmente na Groenlândia e as torna geralmente mais altas... do que no passado", resumiu Caroline.

No verão passado, uma onda de calor provocou um episódio de degelo "maciço" da calota polar, com perdas de 8 mil toneladas de gelo por dia - o dobro da média do período. Em agosto choveu no pico mais alto da Groenlândia, algo nunca antes visto./Com informações de AFP