Governo faz comparação incorreta de dados e afirma que área queimada em 2020 é a menor em 18 anos

BRASÍLIA - A Secretaria de Comunicação (SecomVC) do governo Jair Bolsonaro utilizou as redes sociais para divulgar informações distorcidas sobre a área total queimada no Brasil em 2020 e indicou erroneamente que seria a menor dos últimos 18 anos.

Em seu canal oficial no Twitter, a SecomVC declarou: “Mesmo com os focos de incêndio que acometem o Pantanal e outros biomas brasileiros, a área queimada em todo o território nacional é a menor dos últimos 18 anos. Dados do @inpe_mct revelam que 2007 foi o ano em que o Brasil mais sofreu com as queimadas”.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), do governo federal, a área total queimada no País, incluindo todos os biomas, foi de 121,3 quilômetros quadrados (km²) entre os meses de janeiro e agosto. No post, a SecomVC compara esse dado parcial - de 8 meses - com o resultado dos 12 meses completos dos anos anteriores.

O dado de janeiro a agosto deste ano ficou abaixo do verificado no mesmo intervalo de 2019, quando 131 km² de matas em todos os biomas foram queimadas no País, mas supera o ocorrido em 2018 (76 km²) e 2017 (96 km²), por exemplo. Além disso, o segundo semestre de todo ano é, historicamente, o período de maior concentração de queimadas em todo o Brasil.

Mesmo com os focos de incêndio que acometem o Pantanal e outros biomas brasileiros, a área queimada em todo o território nacional é a menor dos últimos 18 anos. Dados do @inpe_mct revelam que 2007 foi o ano em que o Brasil mais sofreu com as queimadas. pic.twitter.com/3CMD2YZdA4 — SecomVc (@secomvc) September 26, 2020

A publicação não cita os dados do Pantanal, que enfrenta a sua situação mais dramática. Entre janeiro e agosto deste ano, mais de 18,6 mil km² deste bioma queimaram. Para se ter uma ideia, no mesmo intervalo do ano passado, o Pantanal perdeu 6,4 mi km² de área. Á área que queimou na região entre janeiro e agosto de 2020 é maior do que tudo o que foi destruído no bioma entre 2014 e 2019, somados. A fonte dessas informações é o Inpe.

Os 18,6 mil km² de área do Pantanal consumidos pelo fogo nos oito primeiros meses deste ano já aproximam do total verificado durante os 12 meses do ano passado, quando 20,8 mil km² foram destruídos. Como historicamente o mês de setembro é o pior do ano em relação às queimadas, o número anual deve ser superado.