Governo do DF suspende racionamento em área onde ocorre Fórum Mundial da Água

SÃO PAULO - A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) decidiu suspender o rodízio de água na quinta-feira, 22, na região do Estádio Mané Garrincha e do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, onde ocorre o 8.º Fórum Mundial da Água.

Pela programação do racionamento que atinge a região da capital federal, quinta é o dia que a região teria interrupção do fornecimento de água por 24 horas. Nesta semana isso não vai ocorrer.

A informação foi divulgada neste domingo pela Folha de S. Paulo. De acordo com o jornal, toda a região central da cidade, que concentra a maior parte dos hotéis, seria beneficiada com a suspensão do rodízio durante toda a realização do fórum (entre este domingo a sexta).

Ao Estado, a Caesb informou que isso era uma situação em estudo, mas que decidiu-se manter o fornecimento aberto apenas para o estádio e o centro de convenções. No total, incluindo visitantes, o fórum espera reunir 40 mil pessoas.