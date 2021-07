Governo federal amplia atuação de militares contra desmatamento ilegal no Amazonas

O presidente Jair Bolsonaro, atendendo a requerimento do governador Wilson Lima (PSC), ampliou o emprego das Forças Armadas no combate a crimes ambientais no Estado do Amazonas. A autorização ocorre após a Floresta Amazônica bater o recorde de alertas de desmatamento para o mês de junho e estende uma operação militar anunciada naquele mês para a região. A medida consta em edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União (DOU).

Desde 28 de junho, um decreto autorizava a atuação dos militares em áreas específicas — terras indígenas, unidades federais de conservação e locais de propriedade ou sob posse da União — do território que compõe a Amazônia Legal. No Estado do Amazonas, sete municípios eram abrangidos pelo decreto antes da ampliação. O texto ainda indica outros 19 municípios de Rondônia, Pará e Mato Grosso, cabendo a cada governador formular requerimento para ampliar as áreas atendidas em seu Estado.

Com prazo até 31 de agosto, a operação ocorre em coordenação com o Conselho Nacional da Amazônia Legal, presidido pelo Vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e tem ênfase para o desmatamento ilegal. Historicamente, o território registra alta de atividades ilícitas no período de seca, entre os meses de maio e setembro. Segundo o governo federal, a atuação da Defesa será focada em locais onde há mais registros de delitos e integrada com entidades de proteção ambiental e segurança pública.

O reforço enviado à região coincide com o momento em que o mundo acende um alerta para a floresta. Na terça-feira, 13, um estudo publicado na revista científica Nature mostrou que algumas áreas da Amazônia já emitem mais dióxido de carbono do que absorvem. A publicação apontou o desmatamento, a ocorrência de incêndios e os efeitos das mudanças climáticas como fatores que influenciaram o aumento da emissão de CO2 em algumas áreas do bioma.

Desde 2019, a gestão Jair Bolsonaro tem sido alvo de críticas no Brasil e no exterior por sua política ambiental. O governo federal tem apostado em operações como esta para combater o desmatamento ilegal na região, mas o emprego das Forças Armadas na floresta divide especialistas, que apontam falta de expertise dos militares em comparação a agentes especializados, como fiscais do Ibama e do Instituto Chico Mendes (ICMBio), órgãos do Ministério do Meio Ambiente.