Estadão recebe especialista em clima para falar sobre o Brasil na COP de Madri

O Estadão promove nesta quarta-feira, às 15h, um bate-papo com o biólogo e ambientalista Carlos Ritll, secretário executivo do Observatório do Clima. A rede reúne 47 organizações da sociedade civil em torno do tema das mudanças climáticas.

Rittl vai conversar com a repórter de ambiente Giovana Girardi sobre expectativas em torno da 25ª Conferência do Clima da ONU, que começou nesta segunda-feira, 2, em Madri, e vai até o dia 13, e vai analisar a presença do Brasil no evento.

Ao mesmo tempo em que o País sofre pressão internacional pela alta do desmatamento na Amazônia entre agosto do ano passado e julho deste ano, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está em Madri defendendo uma postura de cobrança de recursos de países ricos.

