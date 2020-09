‘Estadão’ promove seminário virtual sobre retomada verde

A Retomada Verde será tema de um seminário virtual promovido pelo Estadão nesta quinta-feira, 2, e na sexta-feira, 3. Em cinco painéis, autoridades, especialistas e representantes de diferentes setores da sociedade discutirão assuntos relacionados ao movimento global que surgiu durante a pandemia da covid-19 e propõe reconstruir a economia dos países de maneira mais sustentável (veja como se inscrever no seminário em https://bit.ly/2YPvH4c). “Nossa intenção é trazer informações, opiniões e estimular um diálogo que ajude a incluir a temática ambiental na agenda de toda a sociedade e, com isso, incentivar a adoção de políticas públicas mais sustentáveis”, afirmou David Friedlander, editor executivo do Estadão.

O primeiro painel debaterá o que é preciso fazer para o Brasil passar de vilão internacional a potência sustentável. Moderado por Fernando Gabeira, articulista do Estadão, ele contará com a participação de Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, de Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, e do cientista Carlos Nobre, referência mundial em mudanças climáticas e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP).

Na sequência, Mônica Ciarelli, chefe da sucursal do Estadão no Rio, vai moderar uma discussão sobre como aliar gestão, lucro e sustentabilidade. Já estão confirmadas as presenças de Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil; Denise Hills, diretora global de sustentabilidade da Natura; e Daniela da Costa-Bulthuis, gestora de portfólio da Robeco Asset Management.

As cidades no pós-pandemia e a discussão de como reduzir as desigualdades sociais e aumentar a qualidade de vida nas metrópoles brasileiras também estarão em pauta. Mauro Calliari, doutor em Urbanismo e blogueiro do Estadão, conversará com Roberta Kronka, professora da FAU-USP, Philip Yang, fundador do Urbem, e Ilan Cuperstein, vice-diretor regional da C40 para a América Latina.

O primeiro dia do evento terminará com o painel Sustentabilidade em Casa: Por que essa discussão tem a ver com todos nós. Moderado por Rita Lisauskas, blogueira do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, ele reunirá o ator Mateus Solano e a jovem ativista Paloma Costa Oliveira.

Segundo dia

Na sexta-feira, a Amazônia será o tema do quinto e último painel. Nele, a colunista do Estadão Eliane Cantanhêde entrevistará o vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão. Leitores do Estadão poderão mandar perguntas e assistir gratuitamente a todos os painéis.

O Estadão Live Talks: Retomada Verde faz parte de uma cobertura especial multiplataforma do Estadão, que inclui reportagens especiais, podcasts, vídeos e conteúdos especiais para YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter e Facebook.