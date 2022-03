Estadão inaugura seção sobre soluções ambientais

O planeta está passando por mudanças climáticas inéditas para a história da humanidade. As consequências, que devem atingir de forma ainda mais intensa as comunidades vulneráveis de todos os continentes, vão desde a subida do nível do mar até o aumento de chuvas, enchentes e secas. A agricultura é outro setor bastante atingido, segundo os estudos. Para ir além desse diagnóstico e mostrar caminhos que podem ajudar a humanidade a mitigar e se adaptar ao atual contexto, o Estadão apresenta a nova seção Soluções Ambientais.

Duas vezes por semana, reportagens vão mergulhar nos diferentes biomas brasileiros para revelar o que está sendo feito a favor de um ambiente mais sustentável em um mundo em constante transformação. A iniciativa, realizada em parceria com a Rolex, vai informar os leitores de forma ampla sobre um dos temas mais relevantes do século 21. O clima, os resíduos sólidos, a produção de alimentos e as fontes energéticas são apenas alguns dos exemplos que serão debatidos em profundidade por especialistas na nova seção.

“Esse é um tema relevante para a audiência do Estadão. Vamos informar com transparência sobre as soluções ambientais que possam contribuir para um mundo que seja mais sustentável”, afirma Paulo Pessoa, diretor executivo comercial do Estadão. O executivo destaca ainda que o debate aprofundado sobre temas ambientais é absolutamente necessário nos dias de hoje.

As mudanças climáticas globais cobram respostas cada vez mais rápidas da humanidade. No Brasil, muitas iniciativas estão em curso. Ao mergulhar em temas como Amazônia e a sua bioeconomia, oceanos ou setor agropecuário, entre outros, o que emerge são grupos organizados tentando encontrar soluções para enfrentar o novo contexto climático.

Este projeto editorial do Estadão, em parceria com a Rolex e sua iniciativa Perpetual Planet, tem como objetivo sensibilizar para a importância da preservação ambiental e mostrar saídas para que o planeta possa abrigar as futuras gerações. “A Rolex apoia indivíduos e organizações que estão criando um planeta sustentável, um planeta perpétuo”, diz Arnaud Boetsch, diretor de Comunicação e Imagem da Rolex.

Na seção Soluções Ambientais, os leitores poderão conhecer melhor os novos pactos ambientais assinados entre os países para buscar soluções para o problema da poluição, projetos voltados para a agropecuária de baixo carbono sustentável, pessoas e organizações que enfrentam os desafios ambientais com escolhas inovadoras e substituições mais eficientes, além de como cada cidadão pode, com pequenas mudanças no seu cotidiano, tomar medidas para reduzir a pegada de carbono.