Estadão entrevista representante da juventude brasileira na COP; acompanhe

O colunista do Estadão e observador da COP-26 da Universidade de Lisboa João Gabriel de Lima entrevista às 16 horas desta quarta-feira, 3, Eduarda Zoghbi, representante da juventude brasileira na conferência e observadora da Universidade de Columbia. Acompanhe a conversa e envie perguntas pelo Youtube ou pelo Facebook do Estadão.

A entrevista vai abordar o engajamento jovem nas temáticas do clima e os desdobramentos da conferência da ONU que ocorre ao longo desta semana em Glasgow, no Reino Unido. Os países têm discutido metas de redução de emissões, modelos de financiamento de ações e o futuro da pauta climática no mundo.

O Estadão mostrou nesta quarta-feira que a gestão Jair Bolsonaro iniciou a Cúpula do Clima alinhada à agenda americana, de elevar esforços contra o aquecimento global. O Brasil assumiu novos compromissos ambientais, como o de corte pela metade nas emissões de gases estufa e redução de 30% na liberação de metano. Mas são metas para 2030 – após o governo Bolsonaro, ainda que ele seja reeleito.