Está no Nordeste e viu manchas de óleo nas praias? Mande seu relato, fotos e vídeos

SÃO PAULO - O vazamento de petróleo cru em uma faixa de 2 mil quilômetros da costa brasileira já se espalha por oito dos nove Estados do Nordeste: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Na região, apenas a Bahia não foi atingida.

O governo federal afirma que análises já apontaram ser petróleo cru, de origem desconhecida e de tipo não produzido no Brasil.

O setor turístico afirma que ainda não há uma onda de adiamentos ou desistências, mas que o avanço da mancha pelo litoral preocupa. Entre as regiões afetadas, estão destinos bastante procurados, como Maragogi, em Alagoas, e Porto de Galinhas, em Pernambuco.

Para editora do caderno Viagem do Estado, Adriana Moreira, "não vale a pena para o turista que tem viagem marcada para o Nordeste mudar de planos agora", mas é importante ficar atento.

