Enquete no LinkedIn Brasil traz debate sobre temas da Retomada Verde

Os temas e os debates propostos pela reportagens do projeto Retomada Verde estão sendo ampliados no LinkedIn Brasil. A partir dessa semana, o perfil oficial LinkedIn Notícias traz enquete para aprofundar a discussão sobre algum tema de meio ambiente e sustentabilidade que foi notícia no Estadão. A primeira é sobre cidades sustentáveis. Você pode saber mais e participar da votação no perfil LinkedIn Notícias.

Leia Também 'Estadão' investe em cobertura multiplataforma sobre Retomada Verde

Os resultados da enquete serão comentados em uma transmissão ao vivo na próxima terça-feira, 1. A repórter Juliana Pio, do time de Redes Sociais do Estadão, recebe os editores do LinkedIn Brasil nos perfis do @Estadao no LinkedIn, Facebook e Twitter, a partir das 17h30, para um papo sobre Retomada Verde.

As reportagens especiais sobre meio ambiente e sustentabilidade do Estadão estão sendo distribuídas no Boletim Diário do LinkedIn Brasil, pela manhã. Além das matérias, as newsletters trazem comentários sobre o tema assinados pelos repórteres do Estadão que têm perfil na rede social.