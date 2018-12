Elenco da série da Globo ‘Aruanas’ discute garimpo ilegal na Comic Con

A edição deste ano da Comic Con, tradicionalmente um campo de cultura pop e geek, vai trazer um debate sobre sustentabilidade, com foco no impacto do garimpo na Amazônia, no ativismo ambiental e no protagonismo feminino. Os temas serão abordados em ‘Aruanas’ – nova série da Globo com a Maria Farinha Filmes que está sendo produzida com exclusividade para o Globoplay.

Nesta sexta-feira, 7, a série será apresentada com exclusividade em um painel da Comic Con Experience. Estarão presentes as protagonistas Débora Falabella, Leandra Leal e Taís Araújo. Elas interpretam três amigas, fundadoras da ONG Aruanas, que vão para a cidade fictícia de Cari, no Amazonas, para investigar crimes ambientais no local, em especial ligados ao garimpo ilegal.

A antagonista das ambientalistas será interpretada por Camila Pitanga, contratada pela mineradora KM, que está por trás do garimpo. Camila também estará presente no painel, juntamente com os autores Estela Renner e Marcos Nisti, e com o diretor artístico Carlos Manga Jr.

O painel será realizado no Auditório Thunder – Cinemark, entre 12h e 12h45. A Comic Con Experience é realizada até domingo no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center (Antigo Imigrantes Exhibition & Convention Center) – Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5.

Os ingressos para esta sexta-feira custam R$139,99 (meia entrada/ingresso social) e R$279,98 (inteira).