Do diagnóstico à ação

O século 21 e a urgência das mudanças climáticas globais não são mais dissociáveis, como mostra o relatório mais recente do IPCC, lançado em fevereiro. Nos próximos meses, novos trabalhos científicos vão mostrar a mesma coisa. A janela temporal para que as emissões de gases de efeito estufa sejam reduzidas está cada vez menor.

Mas não adianta em nada ficar apenas no diagnóstico. A saída envolve conclamar sociedade, governo e setor privado para que realmente enfrentem o problema. No caso do Brasil, e do mercado de carbono mais propriamente dito, ainda não existe uma regulamentação específica sobre o tema, o que pode gerar perdas de oportunidades importantes.

Leia Também Urgência climática ainda patina

A balança está montada. De um lado, a urgência de ocorrer o enfrentamento das mudanças climáticas. De outro, uma gama de soluções que podem ser implementadas com certa rapidez, desde que se tenha interesse nisso.