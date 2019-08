Dinheiro do G-7 deveria custear prevenção dos incêndios do ano que vem, diz especialista

SÃO PAULO - Há 30 anos no trabalho de combate a incêndios florestais do Mato Grosso, o coronel do Corpo de Bombeiros mato-grossense Paulo Barroso, engenheiro florestal e ex-comandante do Batalhão de Emergências Ambientais (BAE) do estado, afirma que os recursos anunciados nesta segunda-feira, 26, pelo G-7 para o enfrentamento dos incêndios nas região da Amazônia, deveriam ser usados não para o combate ao fogo imediato, mas sim para ações de prevenção para evitar a repetição desses danos no ano que vem.

“O ideal é trabalhar preventivamente. Trabalhar para o ano que vem. Porque este ano já era. A gente está enxugando gelo, queimando dinheiro”, diz o especialista, que é secretário executivo do Comitê Estadual de Gestão do Fogo do Mato Grosso. "Não ficaria legado nenhum (usar o dinheiro para o enfrentamento direto)." Barroso diz que alguns incêndios em plantações e áreas de mato adquirem proporções tão grandes que são incontroláveis.

O G-7 é o grupo que reúne os sete países mais ricos do mundo, que debateu os incêndios na Amazônia após manifestações na semana passada iniciadas pelo presidente da França, Emmanuel Macron. A iniciativa resultou em uma série de ataques do presidente Jair Bolsonaro ao colega francês. Ao citar uma transferência de US$ 20 milhões (cerca de R$ 87 milhões) para combater as chamas, Macron disse que os recursos serviriam para pagar aviões para combater os incêndios.

Paulo Barroso destaca que um dos problemas do fogo na Amazônia é a falta de sistemas integrados de prevenção a incêndios, e que as ações de combate às chamas são caríssimas. O acesso às regiões demanda dispêndios altos com combustível para helicópteros, e o número de pessoal a ser empregado nas ações também é elevado. “Cada incêndio é um incêndio. Depende da umidade, da inclinação do terreno, uma série de fatores”, explica o militar.

Os incêndios mais recentes se tratam de fogo em áreas que já foram desmatadas e, depois, queimadas. Em pontos assim, uma das ações mais eficientes para evitar que as chamas se propaguem para florestas fechadas é a abertura, às pressas, de um aceiro (a abertura de uma pequena clareira na mata) de cerca de um metro de largura. Isto serve para evitar que as chamas se propaguem. Com o fogo fazendo linhas de quilômetros de extensão e em áreas onde máquinas não chegam, é preciso milhares de pessoas para limpar essas faixas de terreno e evitar que o fogo siga consumindo tudo ao redor.

“Depois de uma determinada dimensão, você não consegue combater um incêndio. Fica inviável, economicamente e humanamente. Você não consegue. O que você faz é proteger o que está na frente dele e, infelizmente, ele vai queimando tudo. Não é deixar queimar, é que não tem jeito. Não tem como combater”, afirma o coronel.

É por isso, diz Barroso, que o mais inteligente no momento seria investir recursos para deixar o País preparado para o ano que vem. Citando dados que ele afirma ter compilado em 2017, o coronel mato-grossense diz que, naquele ano, os Estados Unidos havia gasto R$ 1.959 com a prevenção de incêndios florestais, especialmente na Califórnia. Portugal havia gasto R$ 1.600. “O Brasil gastou R$ 6,16”, diz.

A prevenção inclui a criação de uma série de sistemas específicos. Formas de monitorar o surgimento de fogo, formação de equipes de brigadas de incêndios dentro das fazendas, a abertura de caminhos para facilitar o acesso a mananciais de água e de talhões livres para bloquear o acesso do fogo a mais material combustível.

O militar, que é ainda presidente do Comitê Nacional de Gestão de Incêndios Florestais da Liga Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, destaca que a Amazônia tem 778 municípios, mas que apenas 110 deles têm Corpo de Bombeiros estruturado. “São 10,4 mil homens” para uma área superior a 5.500 quilômetros quadrados.

Sem um sistema de prevenção a incêndios, Barroso destaque que o Exército, que deveria ser a última linha de defesa, precisará ser chamado com mais frequência em novos casos de emergência.