DesafioVerde ultrapassa 13 milhões de visualizações no TikTok

O que você tem feito para ajudar o planeta? O Estadão lançou a pergunta em forma de desafio para os leitores no TikTok. Em menos de um mês, o #DesafioVerde já acumula mais de 13 milhões de visualizações na rede social. A ação de cunho educativo é parte da Retomada Verde, cobertura multiplataforma do jornal que aborda o movimento global em prol de um futuro mais sustentável depois da pandemia.

No #DesafioVerde, os usuários do TikTok são incentivados a compartilhar atitudes positivas em prol do meio ambiente. Personalidades e influenciadores como Larissa Manoela, Hugo Bonemer, Isabel Fillardis, Marcella Fogaça, Alexandra Gurgel, Juliana Motta, Vitória Strada, Apollo Costa e Rafael Zago aceitaram o convite do Estadão e participaram do desafio.

Além do envio do vídeo com a hashtag, também é possível usar o áudio oficial da campanha. O leitor é convidado a marcar com os dedos as etapas do desafio que já cumpriu, por exemplo: apagar as luzes do cômodo que não está, não usar copos e canudinhos de plástico, utilizar transporte público ou bicicleta, entre outros.

@estadao ##DesafioVerde A @engenheirainsana contou 3 coisas que faz para ajudar o planeta com coreô?Quem também consegue fazer o desafio dançando? ♬ original sound - estadao

Danielly Mello Freire é uma das participantes do desafio. Pesquisadora do NUPS (Núcleo de Pesquisa e Extensão em Sustentabilidade e Saneamento - USP) e coordenadora WASH da UNICEF, ela também é "tiktoker" nas horas vagas.

Em sua opinião, iniciativas como o #DesafioVerde servem como instrumento poderoso para autoempoderamento sobre questões ligadas a sustentabilidade. "A educação básica ambiental nas escolas é recente. O impacto na natureza se dá por todos atores: setores públicos e privados e sociedade civil. Precisamos estar cada vez mais bem informados sobre os meios produtivos para um consumo ético ambiental", explica.

Em seu perfil com mais de 10 mil seguidores, Danielly, ou 'Engenheira Insana', como ela se autodenomina, aborda temas relacionados ao meio ambiente de forma lúdica e criativa. "Ampliando meios e métodos de comunicação disruptiva, naturalmente, haverá um aumento de pessoas ambientalmente engajadas a fazer parte da revolução sustentável", ressalta a pesquisadora.

Quem também entrou no desafio foi a influenciadora e fundadora do Movimento Corpo Livre, Alexandra Gurgel, que explicou em vídeo didático os conceitos dos 5Rs da educação ambiental: repensar, recusar, reduzir, reaproveitar e reciclar.

Já os atores Hugo Bonemer, Larissa Manoela, Isabel Fillardis, Allan de Souza Lima, a cantora Marcella Fogaça, os influenciadores Luciano do Valle (Caneca Bonita), Lorrane Silva (Pequena Lo) e o indígena Cristian Wariu deram dicas de atitudes sustentáveis. Aqui vale citar exemplos, como o uso de canudo de metal, reciclagem de lixo, composteira em casa, substituição do absorvente comum pelo coletor menstrual e de sacolas de plásticos pelas retornáveis.

Se você ainda não participou, compartilhe suas ações sustentáveis usando a hashtag #DesafioVerde e marque o @Estadao. Os melhores vídeos serão republicados nos perfis oficiais do jornal e podem ser destacados nesta reportagem.

@_pequenalo Fui desafiada pelo @estadao no ##DESAFIOVERDE para falar o que eu faço pra contribuir com o planeta. E você o que está fazendo? ♬ som original - _pequenalo

@apollooficial ##DesafioVerde Check! Quantos dedos restam pra vocês?! O @estadao me desafiou com o áudio e quero ver vocês fazerem!! ♬ som original - estadao