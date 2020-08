DesafioVerde: Estadão lança ação no Tik Tok e Instagram sobre hábitos sustentáveis

O que você tem feito para ajudar o planeta? O Estadão lançou esta pergunta em forma de desafio para os leitores no Tik Tok e Instagram.

A ideia do #DesafioVerde é promover uma reflexão sobre a importância das pequenas ações em prol do meio ambiente que podem ser incorporadas ao dia a dia. A ação educativa é parte da Retomada Verde, cobertura multiplataforma do jornal que aborda o movimento global em prol de um futuro mais sustentável, depois da pandemia.

No #DesafioVerde, os seguidores do Estadão são convidados a mandar vídeos com a hashtag da campanha que mostrem boas ações para o meio ambiente. Também é possível usar o áudio oficial da campanha e responder as 10 etapas do desafio marcando nos dedos aquilo que você já faz, como por exemplo: apago as luzes do cômodo que não estou, não uso mais copos e canudinhos, utilizo transporte público ou bicicleta para me locomover, entre outros hábitos.

Lançada no fim de semana, a hashtag #DesafioVerde contabiliza mais de 500 mil impressões no Tik Tok. Mais de 200 seguidores já mandaram vídeos, entre eles a atriz Larissa Manoela, os influenciadores Rafael Zago e Juliana Motta e a engenheira ambiental Dany Mello Freire.

O desafio está lançado! Mostre suas ações sustentáveis para gente. Os melhores vídeos serão republicados nos perfis do Estadão e também podem ser destacados nesta reportagem.

@estadao ##DesafioVerde A @engenheirainsana contou 3 coisas que faz para ajudar o planeta com coreô?Quem também consegue fazer o desafio dançando? ♬ original sound - estadao