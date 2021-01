Confira 5 opções de bicicletas elétricas, que facilitam muito a locomoção

O número de bicicletas elétricas vendidas ao redor do mundo vem aumentando a cada ano, já que elas facilitam muito a locomoção tanto de quem sai apenas para passear quanto daqueles que trabalham com o veículo de duas rodas, caso dos entregadores de comida, por exemplo.

As e-bikes funcionam com baterias recarregáveis, que, após conectadas, permitem que o usuário faça menos esforço para pedalar, principalmente em locais com muitas subidas. Isso também permite que as pessoas realizam deslocamentos mais longos pela cidade, podendo se tornar, dessa forma, um meio de transporte frequente para muita gente.

Práticas, modernas e seguras, as bicicletas elétricas estão à venda por diversas marcas e em diferentes modelos. Reunimos 5 opções disponíveis no site da Amazon, para que você possa comparar os veículos e recebê-los em sua casa, de maneira simples e rápida.

Abaixo de cada item, destacamos o peso da e-bike, a potência do motor, a velocidade máxima atingida e a distância que pode ser percorrida com apenas uma carga de bateria.

5 bicicletas elétricas para facilitar seus deslocamentos

Bicicleta Elétrica Biobike Urbana

Peso da bike: 42 kg

Bateria: 350 watts

Velocidade máxima: 25 km/h

Autonomia: até 35 km (com uma carga)

Bicicleta Elétrica Hive GreenWay Urban

Peso da bike: 30 kg

Bateria: 350 watts

Velocidade máxima: 32 km/h

Autonomia: até 50 km (com uma carga)

Bicicleta Elétrica Hive GreenWay Fun

Peso da bike: 27 kg

Bateria: 350 watts

Velocidade máxima: 32 km/h

Autonomia: até 50 km (com uma carga)

Bicicleta Elétrica Dobrável Skape S+

Peso da bike: 20 kg

Bateria: 350 watts

Velocidade máxima: 25 km/h

Autonomia: até 80 km (com uma carga)

Bicicleta Elétrica Hive GreenWay Classic

Peso da bike: 25 kg

Bateria: 350 watts

Velocidade máxima: 32 km/h

Autonomia: até 50 km (com uma carga)

