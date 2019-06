Com exceção dos EUA, países do G-20 reafirmam apoio a Acordo do Clima de Paris

OSAKA - Com exceção dos Estados Unidos, os países do G-20 chegaram a um consenso sobre o clima no texto da declaração final da cúpula realizada em Osaka, disse a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês, Emmanuel Macron, neste sábado, 29.

A declaração final tem sido afetada nos últimos anos pela recusa do presidente dos EUA, Donald Trump, em assinar um texto que parece uma forte declaração a favor da luta contra a mudança climática.

Na cúpula de Osaka, como aconteceu no ano passado na Cúpula de Buenos Aires, haverá uma "declaração 19 + 1", disse Merkel, ou seja, o apoio de todos os países do G-20, exceto dos Estados Unidos, ao Acordo de Paris sobre o clima de 2015.

"O texto sobre o clima foi adotado", disse o presidente francês, Emmanuel Macron, no momento da sessão de encerramento do G-20.

Merkel, que disse que no clima haveria uma "declaração semelhante" à da cúpula do ano passado, também garantiu que "no comércio, temos o mesmo resultado que em Buenos Aires". Se trata, em particular, de "um compromisso com um comércio internacional justo, transparente e não discriminatório" que também pede "mais uma vez a urgência de reformar a Organização Mundial do Comércio (OMC)", disse ela. / AFP