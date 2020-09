Com atos nas ruas, Fridays for Future realiza mobilização global pelo clima

SÃO PAULO - Integrantes do movimento Fridays for Future, criado pela ativista ambiental Greta Thunberg, estão realizando mobilizações em diferentes partes do mundo nesta sexta-feira, 25. O ato é o primeiro dia de ação global do movimento neste ano, tendo em vista que os ativistas concentraram suas atividades em mobilizações virtuais por causa da pandemia do novo coronavírus.

O Fridays For Future realiza greves estudantis para alertar sobre os problemas ambientais e seus impactos para o futuro. Os jovens adaptaram as ações para evitar a disseminação do vírus durante os atos. Segundo o movimento, em locais em que não for possível fazer a mobilização presencial, os atos online serão mantidos.

Uma das reivindicações do grupo é o compromisso com a meta estabelecida no Acordo de Paris de limitar o aumento médio da temperatura da Terra a 1,5ºC.

"Se quisermos minimizar os riscos de desencadear reações em cadeia irreversíveis além do controle humano, precisamos agir agora. Portanto, é vital que a crise climática não seja esquecida pela sombra do coronavírus, mas seja considerada a prioridade máxima. Fridays For Future continuará protestando enquanto a exploração da natureza puder continuar", informou o movimento em comunicado à imprensa.

Nas redes sociais, os jovens estão compartilhando fotos e vídeos das mobilizações, que contam com cartazes, faixas e passeatas, em Uganda, na Índia, na Austrália e na Alemanha. Greta também está divulgando as ações em sua página no Twitter.