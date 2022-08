Coaxar do sapo, névoa, estrelas: Meteorologia popular pode atuar contra mudanças do clima

No Quilombo Mocambo, em Ourém, interior do Pará, muitas famílias – descendentes de 53.072 negros escravizados vindos entre 1755 e 1778 de Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Quênia, Tanzânia e Moçambique – não conseguiram produzir em suas roças durante os anos de 2018 e 2019. O desequilíbrio climático impediu que a chegada do inverno (época chuvosa no caso amazônico) fosse percebida com precisão na comunidade.

Os poucos que conseguiram, entretanto, usaram ensinamentos de meteorologia popular transmitidos pelas gerações anteriores. Um dos produtores que prepararam a roça a tempo percebeu que uma espécie de sapo da região começou a coaxar, sinal claro de que o inverno estava chegando. Outro, entretanto, se valeu da grande quantidade de névoa presente no fim da madrugada para intuir sobre a aproximação das chuvas. Algo que ele aprendeu com a mãe, que o chamava às 4 da manhã para ver o céu quase sem estrelas que anunciava o inverno.

A lista de fenômenos naturais catalogada entre os moradores do Mocambo por pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA) tem ainda outros indicadores fotometeorológicos e astronômicos, como descargas elétricas atmosféricas, halos solares e movimento das estrelas. Os saberes populares de previsão do tempo a médio prazo ainda fazem sentido no quilombo, apesar de a desconexão com a natureza, entre os mais jovens, ser uma realidade.

Antigamente, segundo os relatos obtidos por Lene da Silva Andrade e colaboradores – o estudo "A meteorologia popular e seu uso em atividades produtivas na comunidade quilombola Mocambo, em Ourém, Pará, Brasil” foi distribuído pela Agência Bori – era praxe todos prepararem suas terras no dia 15 de novembro. Era o tempo certo para ocorrer a plantação e, em seguida, começar a chover. Todo mundo sabia disso, mostra o estudo, até as mudanças climáticas chegarem e o desmatamento amazônico começar a bater recordes.

Desmatamento

A percepção entre moradores do Mocambo, onde vivem 120 famílias, é que o ritmo de chuvas mudou e as temperaturas também estão mais altas. Para os representantes da comunidade tradicional que participaram do estudo qualitativo, o desmatamento é o grande responsável pelo novo normal climático.

O fato de alguns quilombolas ainda terem um conhecimento empírico sobre o microclima de onde eles vivem é algo que precisa ser resgatado, avalia Lene, também pesquisadora do Museu Paraense Emílio Goeldi. É um conhecimento útil, diz ela, ainda mais se for usado em conjunto com a tecnologia climática que se tem hoje.

“A meteorologia, tanto a ‘popular’ quanto a ‘científica’, pode se beneficiar atuando em conjunto. Reuniões climáticas poderiam ocorrer, por exemplo, entre cientistas e técnicos com povos e comunidades tradicionais em seus territórios. Também estes poderiam participar dos debates que ocorrem em instituições oficiais, descentralizando-se os fluxos e as dinâmicas das discussões sobre tempo, clima e seus impactos. Nesse caso, teria o aporte de diversas visões de mundo”, afirma a pesquisadora da UFPA.

O contexto amazônico também tem outras peculiaridades que sustentam a importância dos saberes tradicionais. O acesso às previsões climáticas tradicionais nem sempre é fácil por falta de computadores ou até de habilidades digitais de muitas famílias. Além disso, nem sempre as medições feitas em escala maior conseguem mostrar com precisão o tempo e o clima em determinadas regiões. O que aumenta a sensação de que os meteorologistas nunca acertam.

"A valorização dos conhecimentos, saberes ou práticas populares certamente contribuirá para a prevenção e a mitigação dos impactos provocados por variações, anomalias ou alterações do tempo e do clima”, afirma Lene. Para se conseguir isso, explica, é preciso ter diálogos plurais, interdisciplinares, transdisciplinares, científicos, transcientíficos, que possam pensar e atuar em conjunto.

“E, neste caso, chamamos atenção para os saberes de pessoas afrodescendentes da Amazônia", destaca a pesquisadora. "Pois sim, existem pessoas descendentes daquelas que vieram escravizadas para esta região. A ciência formal oficial e acadêmica podem e devem dialogar com os outros saberes, como o daquelas pessoas incluídas na categoria de ‘povos e comunidades tradicionais’. Observando-se que esses conhecimentos não são fixos, pois se atualizam, se transformam no tempo, espaço e em contextos.”

Além da questão da meteorologia popular, várias outras áreas do conhecimento podem se valer da união entre conhecimentos científicos e tradicionais, segundo Carlos Valério Gomes, um dos co-autores do estudo. Entre elas, as questões sobre a biodiversidade, saberes linguísticos e as cosmovisões dos povos tradicionais.

“A junção e a valorização dessa sabedoria têm (ou deveria ter) um papel significante para promoção de uma Amazônia sustentável no século 21. O olhar construído ao longo das décadas sobre a região vê a Amazônia apenas como um 'almoxarifado' das necessidades econômicas e industriais do Brasil. Isso precisa ser mudado e envolve a participação da sociedade brasileira, não é uma visão restrita ao mundo rural”, afirma o professor do Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares.

O contexto amazônico atual, diz Gomes, mostra como é fundamental a busca por soluções diferentes para a região. “O que vemos hoje - a volta de alarmantes índices de desmatamento, ameaças aos territórios dos povos tradicionais e grilagem - são típicos exemplos de que precisamos “mudar de rota” para garantirmos um futuro que valorize a biodiversidade, os saberes culturais dos povos, que seja inclusivo, equitativo e resiliente – que promova um desenvolvimento pela vida, e não ao contrário."