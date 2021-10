Cidades ensaiam seu discurso para a COP-26

Os debates realizados pelos países e que serão foco das discussões na Conferência das Nações Unidas Sobre Mudança Climática, a COP-26, que será realizada no próximo mês em Glasgow, na Escócia, também são tema de ações e projetos de cidades no Brasil e ao redor do mundo.

Leia Também Ministro do Meio Ambiente coloca coronel da reserva em chefia de fiscalização

Frota elétrica de ônibus para redução de gases poluentes, educação ambiental, medidas para proteção de mananciais e saneamento básico estão entre as bandeiras de cidades de diferentes portes e realidades para contribuir para uma meta que se tornou urgente e global. Nesta sexta-feira, 8, a capital paulista encerrou um circuito de debates sobre o tema na primeira edição da pré-COP 26, onde foram ouvidas experiências nacionais e internacionais sobre o tema.

De Moscou, foi apresentada a meta de descontinuar, até 2025, o uso de ônibus que poluem o ambiente. No momento, há 750 ônibus elétricos circulando pela cidade, segundo Anton Kulbachevskiy, chefe do departamento de gestão de recursos naturais e proteção ambiental de Moscou.

Este é um dos objetivos de São Paulo, segundo a secretária Municipal de Relações Internacionais, Marta Suplicy. “Até 2024, estamos trabalhando para 20% da frota ser de ônibus elétricos e já temos um piloto com 18 ônibus. Para São Paulo é fundamental, porque 62% da poluição vem da mobilidade, principalmente de ônibus. Depois, até 2030, queremos chegar a 50% da frota”, completa a ex-prefeita paulistana.

Na avaliação de Marta, São Paulo já se baseia nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da ONU em seu plano de metas. A capital, acrescenta, pode se apresentar como um exemplo para outras cidades não só no Brasil, mas no mundo. A capital, ressalta, já trabalha com o projeto de ter mais de 700 escolas com energia solar, proposta que também deve ser adotada em Unidades Básicas de Saúde (UBSs). “Inclusive, estamos estudando a implementação nos prédios públicos e fazer a remodelação do controle da eletricidade.”

Presente virtualmente no evento, a vice-prefeita de Meio Ambiente e Energia de Londres, Shirley Rodrigues, também abordou a importância da frota elétrica e destacou um plano de edifícios com a proposta de “ponto zero quanto à poluição”, que inclui um investimento de 126 milhões de libras.

Secretário municipal de Meio Ambiente do Recife, Carlos Ribeiro abordou a importância de se trabalhar o tema já na primeira infância. “É uma meta formal levar para a educação padrão. A gente vai dar muita força para a educação na primeira infância, no início da formação do cidadão, colocar desde cedo esse amor e a vontade de mudar logo nos primeiros passos.” O trabalho será conduzido de forma lúdica, por meio de jogos e plantio de mudas, e também com a participação dos pais.

Tendência

Professora associada do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP), Gabriela Di Giulio diz que a agenda ambiental tem se tornado uma tendência entre as grandes cidades, que buscam alternativas para contribuir para a redução do problema dentro do que cabe em suas esferas.

“Nos últimos anos, as cidades brasileiras começaram a ficar mais atentas a essa agenda das mudanças climáticas, seja porque os problemas ganham concretude no nível das cidades, no nível local, que a gente vai sentir os impactos, como estiagem, extremos de calor, episódios de chuvas mais intensas, que vai trazer enchentes e alagamentos.”

Ela destaca a importância da participação das metrópoles no processo de redução de impactos. “Nos centros urbanos, o modo de vida urbanizado, que é bastante dependente de combustíveis fósseis, de recursos naturais para atender a todas as necessidades, garantir questões básicas, como segurança alimentar e hídrica, é bastante responsável para a emissão de gases. Por outro lado, as cidades cumprem um papel central para enfrentar várias crises contemporâneas, inclusive a emergência climática, porque podem testar novas tecnologias que podem reduzir os impactos das mudanças climáticas.”

De acordo Gabriela, que estuda a relação entre as cidades e mudanças climáticas, é preciso que os gestores tenham interesse em realizar as ações, pois muitas iniciativas podem ser adotadas pelos municípios. “Investimentos na mobilidade urbana, conservação de biodiversidade, investimentos em arborização, parques e também em infraestrutura azul, com a manutenção de córregod e rios.” Ela cita ainda mapeamento de áreas de risco e de dados climáticos para impactos a longo prazo.