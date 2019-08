Canadá se junta à França para discutir medidas sobre a Amazônia; general reage

O primeiro ministro canadense Justin Trudeau se manifestou na noite desta quinta-feira, 22, horário brasileiro, dizendo concordar com a proposta do presidente francês Emmanuel Macron de discutir medidas emergenciais para a Amazônia em meio ao crescimento de queimadas e desmatamento na região. O posicionamento se junta ao apoio oferecido pelo presidente da Colômbia, Ivan Duque. Ex-comante do Exército brasileiro, general Eduardo Villas Boas, vê ameaça à soberania nacional.

I couldn’t agree more, @EmmanuelMacron. We did lots of work to protect the environment at the #G7 last year in Charlevoix, & we need to continue this weekend. We need to #ActForTheAmazon & act for our planet — our kids & grandkids are counting on us. https://t.co/KwaR8Eevq5 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 23, 2019

Pelo Twitter, Trudeau disse que não poderia concordar mais com o que declarou Macron mais cedo, ao propor que o G7 discuta medidas emergenciais para a floresta amazônica no encontro que ocorrerá nesta semana. "Precisamos agir pela Amazônia e agir para pelo nosso planeta - nossos filhos e netos estão contando conosco", escreveu Trudeau. Mais cedo, Macron havia declarado que "nossa casa está queimando, literalmente".

Mais cedo, o presidente colombiano já havia dito que a "tragédia ambiental na Amazônia não tem fronteiras e deve chamar a atenção de todos". "O governo oferece aos países irmãos apoio para trabalhar conjuntamente com um propósito que urge: proteger o pulmão do mundo".

#Bogotá La tragedia ambiental en el Amazonas no tiene fronteras y debe llamar la atención de todos. Desde el Gobierno Nacional ofrecemos a los países hermanos nuestro apoyo para trabajar conjuntamente en un propósito que nos urge: proteger el pulmón del mundo. — Iván Duque (@IvanDuque) August 22, 2019

A declaração de Macron foi encarada pelo ex-comandante do Exército brasileira como uma ameaça direta à soberania brasileira, com risco de emprego do poder militar. "A questão ultrapassa os limites do aceitável na dinâmica das relações internacionais. É hora do Brasil e dos brasileiros se posicionarem firmemente diante dessas ameaças, pois é o nosso futuro, como nação, que está em jogo." Em seguida, disse ser necessário união em torno de quem tem "procurado trazer luz e verdade" a essas questões, e citou, entre outros, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

Com uma clareza dificilmente vista, estamos assistindo a mais um país europeu, dessa vez a França, por intermédio do seu presidente Macron, realizar ataques diretos à soberania brasileira, que inclui, objetivamente, ameaças de emprego do poder militar. — General Villas Boas (@Gen_VillasBoas) August 23, 2019

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vê "campanha internacional". "Por que o Brasil está sendo alvo de uma campanha internacional tão feroz e injusta no tema ambiental? Simples. Porque o governo do PR Bolsonaro está reerguendo o Brasil." Para ele, a crise ambiental é "a última arma que resta no arsenal de mentiras da esquerda".