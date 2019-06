Canadá proibirá plásticos descartáveis, como sacolas e canudos, até 2021

OTTAWA, JAPÃO - O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, informou que o país vai proibir plásticos descartáveis, como sacolas e canudos, até 2021.

A medida foi anunciada nesta segunda-feira, 10, como uma forma de combater a poluição ambiental dos oceanos causada por plásticos descartáveis.

O primeiro-ministro lembrou que menos de 10% do plástico utilizado no Canadá é reciclado. Ele afirmou que empresas que produzem produtos plásticos, ou que vendem itens como embalagens plásticas, serão responsáveis pela coleta e reciclagem do material.

Trudeau disse também que a decisão sobre quais itens serão proibidos se baseia em evidências científicas, replicando de forma similar as medidas tomadas pela União Europeia. A imprensa canadense informou que garrafas plásticas provavelmente estarão entre os produtos proibidos.

Países industrializados vêm enfrentando o problema de como descartar grandes quantidades de lixo plástico desde que a China proibiu a importação dos resíduos, em janeiro de 2018, por preocupações ambientais. Até então, o país asiático era o maior importador de materiais plásticos do mundo. / Agência Brasil