Botos interagem com sucuri em rio da Bolívia

O flagrante fotográfico do convívio de dois botos com uma sucuri em um rio da Bolívia acabou virando tema de estudo do pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Omar Machado Entiauspe Neto, de 24 anos, e mais dois colegas bolivianos. A pesquisa acabou resultando em um artigo que foi publicado na Ecology, importante revista científica norte-americana.

O jovem biólogo, que nasceu em Pelotas, cursa mestrado em Biologia Animal na UFRGS. Omar revelou ao Estadão que a foto foi tirada durante uma expedição à Bolívia em agosto de 2021.

Leia Também Colmeias de aluguel ajudam a salvar florestas e abelhas pelo Brasil

“Foi o meu colega boliviano, o cientista Alejandro de los Rios, que tirou a fotografia. Ele estava em cima de uma ponte no rio Tijamuchin, no departamento de Beni. Essa saída de campo foi organizada pelo Dr. Steffen Reichle, do Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, e só foi possível visualizar a cobra vendo as imagens na câmera, bem depois”, contou o mestrando Omar Machado, que é apaixonado por serpentes.

Questionado sobre o comportamento dos botos daquela região da Bolívia, ao interagirem com a sucuri, o gaúcho revelou que nunca tinha visto isto antes, mas que já notou uma similaridade com a conduta de “diversão” com outras espécies de cetáceos marinhos, como por exemplo, o Tursiops Truncatus, o golfinho nariz de garrafa.

Na avaliação do jovem cientista, a publicação deste novo artigo na revista Ecology é muito significativa pois não havia registro de predação de sucuri de Beni por outras espécies, assim como registros de botos interagindo com serpentes. “Para a sucuri de Beni, existia na literatura somente um registro de canibalismo. Embora não se tenha certeza de que os botos mataram a cobra, é possível que seja o primeiro registro de outra espécie (boto) agindo dessa maneira”, conclui.

Os botos são mamíferos pertencentes à ordem Cetacea e à família Delphinidae e se alimentam de outros pequenos peixes e crustáceos.