Bolsonaro critica 'xiitas ambientais' e diz ter 'repulsa por quem não é brasileiro'

O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje ter "repulsa por quem não é brasileiro" e criticou "xiitas ambientais", que, segundo ele, prejudicam o desenvolvimento do turismo no Brasil e a imagem do País no exterior.

Bolsonaro voltou a falar sobre a intenção de revogar a proteção ambiental da Estação Ecológica de Tamoios, no litoral do Rio de Janeiro, durante a cerimônia de inauguração do Aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, interior da Bahia.

"Eu tenho um sonho: quero transformar a Baía de Angra (dos Reis, no Rio de Janeiro) numa Cancún (balnerário mexicano no Caribe). Cancún fatura U$ 12 bilhões anuais. E a Baía de Angra fatura o quê? Quase zero, por causa dos xiitas ambientais, esses que fazem uma campanha enorme contra o Brasil lá fora. Eu não sei por que essa gente tem tanto amor por ONGs estrangeiras. O Estado está aparelhado. Não temos preconceito contra ninguém, mas temos uma profunda repulsa por quem não é brasileiro".