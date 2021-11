Barack Obama cobra que Brasil esteja na liderança do enfrentamento às mudanças climáticas

Durante discurso na Conferência do Clima (COP-26), da Organização das Nações Unidas, nesta segunda-feira, 8, o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama cobrou que países ricos tomem a liderança no enfrentamento das mudanças climáticas, incluindo o Brasil. “Não podemos permitir que ninguém fique de fora”, afirmou.

O evento que discute o rumo do meio ambiente e os impactos das emissões de gases do efeito estufa ocorre em Glasgow, na Escócia. Como era um dos discursos mais esperados, o ex-presidente aproveitou para chamar a atenção de alguns países.

“Nós precisamos de economias avançadas, como os Estados Unidos e Europa, liderando esta questão”, pontuou o ex-presidente americano. “Mas vocês sabem os fatos: também precisamos da liderança da China e da Índia neste tema. Precisamos da Rússia liderando esta questão, assim como da Indonésia, da África do Sul e do Brasil na liderança deste tema”, reforçou.

O presidente Jair Bolsonaro não esteve presente no evento da ONU para tratar do aquecimento global. O Brasil é o quinto país entre os que mais emitem gases poluentes, ficando atrás da Índia, Rússia, China e EUA.

Obama criticou a China e a Rússia por “falta de urgência” em relação às reduções dos gases do efeito estufa. Os dois países figuram na lista dos mais poluidores do mundo. O ex-presidente disse que muito pouco progresso foi feito desde 2015, com o Acordo de Paris, para tentar reduzir o aquecimento a 1,5 ºC acima dos níveis pré-industriais.

“Foi particularmente desanimador ver os líderes de dois dos maiores emissores do mundo, China e Rússia, se recusarem até mesmo a comparecer ao evento”, disse. “Seus planos nacionais refletem o que parece ser uma perigosa falta de urgência e vontade de manter o status quo por parte desses governos, o que é uma vergonha.” / COM INFORMAÇÕES DA REUTERS