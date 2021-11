‘Avanço pontual’, ‘tímido’ e ‘blábláblá’: Veja reações sobre o acordo na COP-26

O acordo firmado neste sábado, 13, na Cúpula do Clima (COP-26), em Glasgow dividiu opiniões entre ambientalistas, especialistas e autoridades. O acordo define regras para o mercado global de carbono, mas frustrou em relação ao financiamento de ações por parte países ricos. De última hora, o texto aprovado atenuou as ambições sobre combustíveis fósseis.

Veja as reações:

“Os textos aprovados são um compromisso. Eles refletem interesses, condições, contradições e o estado político do mundo hoje. Tomam medidas importantes, mas infelizmente a vontade política coletiva não foi suficiente para superar algumas contradições profundas.”

“Acho que hoje podemos dizer com credibilidade que mantivemos (a meta de) 1,5º C ao alcance. Mas só sobreviveremos se cumprirmos nossas promessas. (...) A história foi feita aqui em Glasgow e agora precisamos garantir que o próximo capítulo mostre o sucesso dos compromissos que assumimos juntos.”

“A COP-26 acabou. Aqui, um breve resumo: blá, blá, blá. Mas o trabalho verdadeiro continua fora dessas salas. E nunca vamos nos render.”

