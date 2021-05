ArcelorMittal lidera esforços globais para reduzir as emissões de carbono do setor de aço

A redução das emissões de CO 2 é uma exigência da sociedade, dos governos e dos consumidores em todo o mundo. Líder mundial na produção de aço, a ArcelorMittal está à frente dos esforços do setor para reduzir os efeitos do aquecimento global. A meta da empresa é neutralizar as suas emissões até 2050, e os primeiros passos já estão sendo dados.

As unidades da ArcelorMittal, com destaque para as operações no Brasil, já são reconhecidamente eficientes em termos energéticos para os padrões tecnológicos atuais. A empresa investe em processos produtivos mais limpos, projetos de eficiência energética e tecnologias de baixo carbono para controle e minimização de emissões de poluentes atmosféricos e gases de efeito estufa.

O aço é um produto que pode ser reciclado infinitamente. No segmento de Aços Longos da ArcelorMittal, boa parte da produção do aço é obtida por meio do uso de sucata nos fornos elétricos, que possui menor intensidade de emissão de CO 2 . Além disso, a unidade de Juiz de Fora usa carvão vegetal como agente redutor do minério de ferro, proporcionando que os gases emitidos sejam sequestrados por florestas plantadas. No segmento de Aços Planos, a unidade de Tubarão, a maior usina do grupo no Brasil, é autossuficiente em energia elétrica, utilizando os gases gerados em seus processos.

“O aquecimento global é um dos principais desafios da humanidade. A ArcelorMittal tem um papel importante a desempenhar, auxiliando a sociedade a atingir os objetivos do Acordo de Paris. Estamos determinados a liderar a transição da nossa indústria para um futuro de baixo carbono”, afirma Benjamin Baptista Filho, presidente da ArcelorMittal Brasil e CEO ArcelorMittal Aços Planos América do Sul.

“Todo o setor industrial precisa fazer esforços e adaptar os seus processos produtivos para reduzir a pegada de carbono. No caso da ArcelorMittal, a fim de alcançar a meta de neutralidade, vamos desenvolver tecnologias, ajustar processos e produzir aço de forma mais reciclável e renovável”, pontua Jefferson De Paula, CEO ArcelorMittal Aços Longos LATAM e Mineração Brasil.

Tecnologias disruptivas

Globalmente, a empresa já se comprometeu com investimentos de cerca de R$ 1,9 bilhão para o desenvolvimento de tecnologias de carbono neutro pelos Centros de Pesquisa & Desenvolvimento do Grupo. Entre as novas iniciativas em estudo e a serem implementadas na empresa estão o Smart Carbon – tecnologia para uso inteligente do carbono na produção de aço, como carvão vegetal, gás natural e gases de processo – e o incremento da utilização de sucata.

Guilherme Abreu, gerente-geral de Relações Institucionais e Sustentabilidade da ArcelorMittal Brasil, explica que, até 2030, a empresa vai trabalhar na melhoria de processos existentes para, posteriormente, ter acesso a tecnologias disruptivas, que tornarão a ArcelorMittal neutra em carbono até 2050.

“A ArcelorMittal também estuda alternativas tecnológicas para utilizar os gases de processos que contêm CO 2 , produzindo etanol para consumo e aplicação na indústria química. Ainda está em desenvolvimento um processo de uso de resíduos de madeira para produção de biocombustível, similar ao processo de produção de carvão vegetal que já é utilizado no Brasil”, destaca Abreu.

Segundo o gerente-geral, uma tecnologia promissora – em estágio inicial de desenvolvimento na ArcelorMittal Hamburgo, na Alemanha – é a que permitirá a substituição do carbono fóssil por hidrogênio produzido com energia limpa para redução do minério de ferro.

Iniciativas XCarb™

Recentemente, a ArcelorMittal lançou a iniciativa XCarb™, como parte da sua jornada para atingir a emissão neutra em carbono até 2050. Na prática, o XCarb™ irá reunir todas as tecnologias de produção de aço fabricado com baixa emissão de CO 2 ou zero carbono, bem como iniciativas mais abrangentes em projetos de inovação verde. Conheça as três primeiras iniciativas:

1.Certificados verdes para aço

Os primeiros certificados verdes da ArcelorMittal permitirão aos clientes reportar reduções de CO 2 nas suas emissões de escopo 3 (que engloba a cadeia de valor e demais fornecedores), em acordo com o Greenhouse Gas Protocol.

2.Aço produzido de forma reciclada e renovável

São produtos de aço fabricados pela rota Forno Elétrico a Arco (FEA), usando sucata de aço e eletricidade 100% renovável.

3.Fundo de inovação

A companhia investirá em empresas que desenvolvem tecnologias inovadoras que irão acelerar a transição da indústria siderúrgica para a produção de aço neutro em carbono.