Aquecimento global afeta as vacas e prejudica a produção de leite; entenda

Erin Blakemore, The Washington Post

À medida que o aquecimento global cresce, os humanos vão sofrer, cada vez mais, com o aumento das temperaturas.

Mas como as mudanças climáticas vão afetar as vacas? Acontece que o aumento do calor pode ser prejudicial às vacas leiteiras.

Nos últimos anos, cientistas descobriram conexões entre as mudanças climáticas causadas pelo homem e o estresse térmico, o que pode diminuir a produção de leite e levar vacas leiteiras a doenças e a outros problemas.

As vacas comem menos quando estão com calor — um fator que pesquisadores acreditam levar a queda de 50% na produção de leite. Mas essas quedas podem chegar a 70% em temperaturas mais quentes.

Para explicar o acréscimo de 20%, pesquisadores realizaram um teste com 48 vacas holandesas alojadas em baias em temperaturas controladas. Ao longo de duas semanas, metade das vacas foram expostas a, aproximadamente, 98 graus de calor, enquanto as outras estavam alojadas em condições neutras.

Todas as vacas estavam sendo ordenhadas duas vezes ao dias, e os cientistas acompanharam tudo, desde sinais vitais, como peso, até ração não ingerida e a quantidade de leite produzida pelos animais. A pesquisa foi publicada na Revista Dairy Science.

Como já estava previsto, a produção de leite por parte das vacas com calor e, e aquelas que foram testadas em altas temperaturas tiveram maior nível de insulina. Elas também comeram e beberam menos.

Quando os pesquisadores analisaram amostras de sangue das vacas, eles encontraram que os animais submetidos ao estresse de temperatura desenvolveram permeabilidade intestinal, ou intestino permeável, em apenas três dias

Isso acontece quando bactérias e outros materiais "vazam" através de partes enfraquecidas da parede intestinal. O problema pode causar inflamação em vacas, uma vez que o sistema imunológico entra em ação quando encontram os invasores bacterianos.

Mas os cientistas também encontraram uma forma de mitigar as respostas das vacas ao calor. Quando eles alimentaram os animais que foram estressados pelo calor com uma mistura especial de ácidos orgânicos e vegetais puros, os intestinos das vacas ficaram menos permeáveis, e elas comeram mais e produziram mais leite.

A dieta poderia ajudar a evitar a perda de bilhões de dólares relacionados a vacas estressadas pelo calor. Os pesquisadores escreveram: "Isso tem aplicação imediata", diz Joseph McFadden, coautor do estudo, biólogo de laticínios da Universidade de Cornell, em um comunicado à imprensa. A pesquisa pode eventualmente levar a mudanças nas formulações de rações, diz ele.