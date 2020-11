Após incêndio, parque da Serrinha ganha obras de arte e mutirão por reflorestamento

Leia Também Desafio brasileiro é unir preservação ambiental à rotina

Depois de um incêndio que consumiu cerca de 30 hectares de mata, em setembro, o Morro da Serrinha vai iniciar sua retomada no dia 7 de novembro. E ela acontece de duas formas. A região localizada aos pés da Serra da Mantiqueira, em Bragança Paulista, distante 90 km de São Paulo, vai ganhar um mutirão de reflorestamento. A data também marca a inauguração do Parque Natural Arte Serrinha. É a união da arte e da preservação ambiental para promover uma retomada verde e recuperar uma região castigada pelas chamas.

O parque está localizado em uma reserva ecológica particular com 10 hectares (100 mil m²). Estão lá 20 esculturas e instalações inspiradas na Land Art, movimento que começou nos anos 1960 para integrar as obras à natureza. Não são peças de museus ou galerias. Elas “conversam” com os locais que ocupam, mudando de acordo com as passagens das estações, mudanças de temperatura e as variações da luz ao longo do dia, por exemplo. São criações de artistas que participaram das 19 edições do tradicional Festival de Arte Serrinha ao longo dos últimos anos.

“Algumas destas obras são permanentes e outras vão desaparecendo ao sabor do sol, da chuva e dos ventos”, explica Fábio Delduque, um dos idealizadores do parque e curador do festival. “Elas ocupam a paisagem e, por isso, ampliam as possibilidades de percepção estética e de interação com as pessoas e o entorno”.

O espaço conta áreas dedicadas à educação ambiental. Trata-se de um projeto patrocinado pela Energisa e autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que conta a história da região desde a pré-história, com inscrições rupestres encontradas na região, além de espaço para arte, ciência, tecnologia e sustentabilidade. Por conta da pandemia, as atividades ainda não foram retomadas regularmente. O projeto, voltado para a visitação escolar, contribui com a formação de alunos da região de Bragança.

Incêndios

Essa proposta inovadora de arte ao ar livre sofreu com os incêndios que castigaram boa parte da região Sudeste e Centro-Oeste entre setembro e outubro. Metade do morro da Serrinha pegou fogo, o que significa uma área de 30 hectares (300 mil metros quadrados). As casas não foram atingidas, mas duas obras de arte do parque acabaram afetadas. Os trabalhos “Repouso”, de Laura Gorsky, e “Justiça Selvagem”, do artista Lucas Bambozzi, foram danificados e tiveram de ser recuperados para o festival que começa neste final de semana.

Para agir rapidamente na recuperação das áreas afetadas, um mutirão formado pelos próprios artistas, moradores da região e frequentadores vai plantar 200 mudas de árvores. São mudar de cedro, paineira, araçá, jacarandá branco, copaíba, pitanga, grumixama, jatobá que vão tentar trazer novamente o verde para a região após os incêndios.

O número de focos de incêndio no Estado de São Paulo mais que dobrou entre 1º de janeiro e 15 de setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o acumulado de focos em 2020 é de 4.293, ante 2.080 no intervalo equivalente do ano passado — uma alta de 106%. Favorecidos pelo tempo seco, os incêndios florestais avançaram em boa parte do País. O crescimento percentual de focos identificados pelo Inpe em São Paulo é de longe o maior no País para o período. Em segundo lugar, Mato Grosso, com 44%. Na sequência, Santa Catarina, que registrou alta de 43%.

Serviço

Evento: 19º Festival Arte Serrinha

Atividades: Visita ao parque com obras de arte ao ar livre, oficinas e encontros nas áreas de teatro, música, gastronomia, moda, arqueologia, história da arte, entre outros. É preciso agendamento prévio.

Data: 7 de novembro a 6 de dezembro

Local: Fazenda Serrinha

Endereço: Estrada da Serrinha km 4.2 - Bragança Paulista

Mais informações: arteserrinha.com.br