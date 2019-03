Amostras de água da Billings são colhidas para descobrir a causa da morte de milhares de peixes

SÃO PAULO - Responsável pelo fornecimento de água para mais de dois milhões de pessoas na Grande São Paulo, a represa Billings se deparou no último fim de semana com a morte de milhares de peixes que apareceram boiando na região de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de SP.

De acordo com a Colônia de Pescadores de São Bernardo do Campo Orlando Feliciano, a cena é de "cortar o coração e o culpado precisa ser punido". Pescadores ficaram assustados com a morte de peixes de diversas espécies.

"Parece um tapete branco, mas são peixes lambaris mortos", destacou a comunidade em um vídeo.

A Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo informou que coletou no início da tarde desta terça-feira, 26, amostras da água do reservatório para analisar e descobrir o que provocou a morte dos peixes.

Em meio à tragédia, a represa comemora 94 anos de existência nesta quarta-feira, 27. A represa foi idealizada em 1925 pelo engenheiro Billings, funcionário da extinta concessionária de energia elétrica Light.

Atualmente, cerca de 400 pessoas vivem de pesca na região.

Além disso, o local também recebe visitantes nos fins de semana para passeio de barco e almoço.

A represa Billings é considerada como um dos principais reservatórios de água da região metropolitana de São Paulo. Peixes como tilápias, lambaris e traíras são encontrados na região.