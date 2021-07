Amazônia tem 2.308 focos de fogo em junho, maior número para o mês desde 2007

A Amazônia registrou 2.308 focos de fogo entre 1º e 30 de junho, 98% a mais do que no mês de maio. O número é o maior para o mês de junho desde 2007, ano em que houve 3.519 focos. Os dados são do monitoramento de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A maior parte dos incêndios, 66,5%, aconteceu no Mato Grosso, seguido pelo Pará (18,4%) e por Rondônia (5,7%).

Houve 29 registros de queimadas em áreas de conservação estaduais, principalmente na Área de Preservação Ambiental da Chapada Maranhense, que teve 13 focos de incêndio. Entre as áreas de conservação federais, houve 30 focos de fogo. A região mais afetada foi a Parna dos Campos Amazônicos, com 13 focos.

As terras indígenas registraram ao todo 110 focos de incêndio. Destes, 36,4% aconteceram no Parque do Xingu, em Mato Grosso.