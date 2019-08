SÃO PAULO - A Amazônia se tornou um dos temas mais comentados no Brasil e até no exterior com as recentes queimadas e o “dia que virou noite em São Paulo”. Em meio a discussões e postagens, contudo, estão sendo apontadas informações falsas sobre os “mitos” que envolvem o bioma. Confira abaixo o que é verdade e o que é mentira sobre a Amazônia: