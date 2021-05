'Ações em sustentabilidade são essenciais para a longevidade do negócio', diz presidente da Ypê

A empresa de produtos de limpeza Ypê também se empenha em projetos de restauração do bioma da Mata Atlântica, com o plantio de mais de 1 milhão de árvores em 20 municípios paulistas. Waldir Beira Junior, presidente da empresa, afirma que a área recuperada na Mata Atlântica equivalente a cerca de 400 campos de futebol.

O que é o projeto Florestas Ypê e como é a participação da empresa?

A Ypê mantém uma parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica com o Projeto Florestas Ypê, desde 2007. Trata-se do plantio de mudas de árvores nativas em áreas de preservação permanente, com o objetivo de preservar os mananciais para perenizar e garantir a disponibilidade do recurso vital que é a água. O projeto contribui para recuperar áreas degradadas da Mata Atlântica em propriedades rurais que precisam cuidar de suas Áreas de Preservação Permanente, reservas legais ou ainda restaurar outras áreas para estar em acordo com o Código Florestal Brasileiro e com a Lei da Mata Atlântica. No ano passado, em 2020, quando completou 70 anos, a Ypê celebrou o plantio de 1 milhão de árvores com o projeto Florestas Ypês.

Quantos hectares foram recuperados no Florestas Ypê e em qual região?

Ao todo são 400 hectares de área plantada, equivalente a cerca de 400 campos de futebol, em 20 municípios do estado de São Paulo e 100 diferentes espécies nativas da Mata Atlântica. Apenas em 2020, foram 150 mil mudas plantadas. A Ypê tem o objetivo de contribuir para a conservação da biodiversidade, beneficiar comunidades envolvidas e proteger os recursos hídricos do país. Por isso, as plantações são feitas em Áreas de Preservação Permanente (APPs) e de Reserva Legal.

Há ações desse tipo também em outros biomas?

Não. A Ypê priorizou ações no bioma da Mata Atlântica pois a maior parte das plantas da empresa estão localizadas neste bioma. É o caso de outro projeto apoiado exclusivamente pela Ypê e também em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, o Observando os Rios, que faz o monitoramento da qualidade da água de 249 rios em 17 estados onde há cobertura da Mata Atlântica.

O que esses projetos de restauração florestal significam para a Ypê e seu negócio?

Por 13 anos temos colaborado ininterruptamente com o plantio de árvores e recomposição de florestas. É um legado que ficamos muito felizes em deixar como herança e investimento para a qualidade de vida das gerações futuras. O ativo ambiental é um dos mais importantes para a empresa. Porque tem a ver com a sustentabilidade em seu conceito mais amplo. Não apenas no aspecto da ecologia, mas também do negócio, da operação, e da própria sustentabilidade da sociedade. As fábricas da Ypê têm tecnologia de ponta, com compromisso constante de aprimoramento, e seguem com rigor os princípios e valores da companhia de preservação do meio ambiente.

A utilização racional dos recursos naturais e a minimização do impacto ambiental das suas atividades são exemplos das linhas de atuação da empresa. As ações em sustentabilidade ambiental, como o Projeto Florestas Ypê, são essenciais para a longevidade do negócio e de toda a sociedade. Acreditamos que as empresas têm papel fundamental a desempenhar nesta área. Em tempos de ESG (a sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança), a agenda ambiental passou a ser decisiva tanto para investidores aportarem recursos quanto para consumidores engajados em reduzir o impacto ambiental. Para a Ypê, que já tem a sustentabilidade em seu DNA, essa importância da agenda ambiental não é uma opção, ela faz parte do nosso propósito.