Aberto ao público há um ano, Alcatrazes atrai mergulhadores

ALCATRAZES - Desde que fez seu primeiro curso de mergulho, aos 16 anos, Cesar Augusto Grillo ouvia falar de Alcatrazes. Um arquipélago de aparência pré-histórica no litoral norte de São Paulo, cheio de bichos incríveis e paisagens impressionantes, mas que não podia ser visitado porque era uma área militar, controlada pela Marinha. Só agora, aos 33, ele conseguiu realizar o sonho de mergulhar no local; e Alcatrazes não decepcionou.

"A beleza do lugar é surpreendente, tanto na superfície quanto debaixo d'água", conta o fotógrafo do interior paulista, que hoje mora em Ilhabela. "Já mergulhei em quase todos os pontos possíveis do Brasil, além de alguns pontos do Caribe, e Alcatrazes não deixa nada a desejar. É fantástico."

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 A beleza do lugar é surpreendente, tanto na superfície quanto debaixo d'água E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Cesar Augusto Grillo, fotógrafo

Grillo não foi o único a realizar esse sonho. Mais de mil pessoas mergulharam em Alcatrazes neste ano, desde que o local foi aberto à visitação pública, em dezembro de 2018. A maioria pela primeira vez.

O arquipélago estava fechado à sociedade havia 30 anos, por imposição da Marinha, que utilizava as ilhas como alvo para a prática de tiros e outros exercícios de guerra. Era uma zona militar, acessível apenas a pesquisadores, mediante autorização. E mesmo eles ainda têm muito a descobrir no local, como mostra o relato de um novo coral (mais informações aqui).

Outros interessados tinham de se contentar em admirar as ilhas a distância. A liberação só foi possível a partir de um acordo feito entre a Marinha e o Ministério do Meio Ambiente, em 2016, que resultou na criação do Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago dos Alcatrazes - uma unidade de conservação federal, que dá prioridade à proteção ao meio ambiente, mas também permite a visitação pública, supervisionada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

"Foi sensacional, maravilhoso. Não imaginava que aqui tão perto de São Paulo poderia haver um lugar assim, tão cheio de vida", conta a mergulhadora Maria Telles, de 37 anos, que também aproveitou para conhecer o arquipélago neste ano.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Não imaginava que aqui tão perto de São Paulo poderia haver um lugar assim, tão cheio de vida E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Maria Telles, mergulhadora

Natureza única

Distante 35 quilômetros de São Sebastião e Ilhabela, Alcatrazes é um dos maiores ícones da biodiversidade marinha brasileira, com cerca de 1,3 mil espécies de fauna e flora registradas - incluindo 93 ameaçadas de extinção e 20 endêmicas, que só existem ali. Na superfície, dois de seus inquilinos exclusivos mais famosos são a jararaca e a perereca-de-alcatrazes.

A ilha principal tem 2,5 quilômetros de extensão, com paredões imensos, florestas e um pico rochoso com mais de 300 metros de altura, sempre rodeado por milhares de fragatas e atobás.

Debaixo d'água, seus costões rochosos abrigam a maior diversidade de peixes de toda a costa brasileira, além de uma grande abundância de corais, moluscos, crustáceos e outros animais marinhos.

Impactos

Todo o processo de visitação foi - e continua sendo - pensado para causar o maior impacto possível nos visitantes e o menor impacto possível no meio ambiente. Todos os passeios são acompanhados (até debaixo d'água) por condutores treinados, que orientam os visitantes sobre a importância do local e as regras de segurança.

"Não foi constatado nenhum impacto ambiental da atividade até agora", diz a chefe do Núcleo de Gestão Integrada do Arquipélago dos Alcatrazes do ICMBio, Kelen Leite.

Seis barcos, de quatro empresas de mergulho, estão autorizados a operar no local atualmente, e a expectativa é de que o número de visitantes cresça nos próximos anos, com a adição de novas modalidades de visitação.

"Vários estudos mostram que o fator que mais contribui para o impacto ambiental nesse tipo de atividade é o comportamento, e não o número de visitantes", ressalta Kelen.

A infraestrutura instalada no arquipélago, segundo ela, tem capacidade para receber até 200 mergulhadores/dia, e a média atual é de 50 por semana. Ainda assim, estima-se que o turismo no arquipélago já tenha movimentado mais de R$ 2,5 milhões na economia local.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Vários estudos mostram que o fator que mais contribui para o impacto ambiental nesse tipo de atividade é o comportamento, e não o número de visitantes E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Kelen Leite, chefe do Núcleo de Gestão Integrada do Arquipélago dos Alcatrazes do ICMBio

Benefícios

Não há cobrança de ingressos, e o ICMBio não recebe nada pela visitação.

"Nosso produto é a conservação, não a arrecadação", afirma Kelen.

Ainda assim, a conservação ganha muito com a atividade, garante ela. O contato com o arquipélago reforça o compromisso da sociedade com a sua proteção, e a presença constante de pessoas contribui para a fiscalização, inibindo a prática de atividades ilegais.

O número de autos de infração aplicados pelo ICMBio no Arquipélago dos Alcatrazes caiu de 98, no ano de 2017, para apenas 4 neste ano.

"A presença de ilícitos na região foi expressivamente menor", comemora Kelen. "Acredito que seja o bom uso substituindo o mau uso."

Satisfação dos visitantes

Todos os processos são acompanhados por uma equipe de pesquisadores do Departamento de Ciências do Mar da Universidade Federal de São Paulo (DCMar-Unifesp), que aplicam questionários para avaliar as expectativas e a satisfação dos visitantes com variados aspectos.

Os resultados são compartilhados com as equipes do ICMBio, operadoras e condutores, para fazer eventuais ajustes sempre que necessário - parte de uma metodologia conhecida como "manejo adaptativo".

A nota média de satisfação dos visitantes está acima de 8, em uma escala de 0 a 10, e o motivo mais citado para mergulhar no arquipélago é justamente "encontrar local onde a natureza é preservada".

"É sempre magnífico visitar Alcatrazes", exalta o pesquisador Fabio Motta, do DCMar-Unifesp, especialista em conservação marinha, que orienta o trabalho de monitoramento. "Todo mundo que chega lá é tocado de alguma forma; e quando você mergulha, a coisa fica mais bonita ainda."

Um festival está sendo realizado em Ilhabela neste fim de semana para celebrar o início da temporada de mergulhos na região.