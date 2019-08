A Noruega mata baleias como acusou Bolsonaro? Entenda

SÃO PAULO - Alvo de críticas por parte do presidente Jair Bolsonaro (PSL) após suspender repasses ao Fundo Amazônia, a Noruega é um dos únicos países do mundo que caça baleias para fins comerciais. A prática, classificada pelo governo como "legal, tradicional e de pequena escala", levou o país europeu ao segundo lugar no ranking de matança em 2017, com 432 baleias mortas, atrás apenas do Japão, que capturou 596 animais no mesmo ano.

LEIA TAMBÉM > Nova espécie de baleia é identificada em 95 lugares do mundo

Bolsonaro lembrou da matança na última quarta-feira, 14, quando rebateu a suspensão de 300 milhões de coroas norueguesas, o equivalente a R$ 133 milhões, para ações contra o desmatamento no Brasil.

"Noruega? Não é aquela que mata baleia lá em cima, no Polo Norte, não? Que explora petróleo também lá? Não tem nada a oferecer para nós", disse o presidente.

Questionada pelo Estado sobre as declarações de Bolsonaro, a embaixada da Noruega no Brasil citou um artigo de 2016, no qual o Ministério de Comércio, Indústria e Pesca do país escandinavo afirma que a caça de baleias é baseada nas melhores evidências científicas disponíveis.

Veja o número de baleias capturadas pela Noruega nos últimos anos:

2017: 432

2016: 591

2015: 660

2014: 736

2013: 594

2012: 464

2011: 533

2010: 468

"Algumas espécies de baleias precisam de proteção, enquanto outras são abundantes", diz o ministério, citando como exemplo as baleias-minke, cuja caça é, segundo o texto, "uma atividade legal, tradicional e de pequena escala".

O artigo afirma ainda que a carne do animal é responsável por uma contribuição saudável para a dieta da população, rica em ômega 3 e gorduras insaturadas.

Segundo a professora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Mariana Nery, diversos países, incluindo o Brasil, deixaram de caçar baleias em 1986, quando a Comissão Baleeira Internacional (IWC, na sigla em inglês) determinou uma moratória de proibição.

"A maioria simplesmente parou. A Noruega usa a ideia de tradição para continuar fazendo isso", afirmou a professora da Unicamp.

Mariana explica que a IWC é a responsável por determinar as cotas para a caça comercial e faz o trabalho com base em dados científicos.

"Noruega e Islândia caçam comercialmente, e esses países estabelecem suas próprias cotas, mas eles têm que dar informação para a comissão", disse a professora.

Ela acrescenta que o Japão declara capturar com "fins científicos" para evitar o título de caça comercial. "Eles caçam mais com a desculpa da 'pesquisa', mas sabemos que não é necessário matar para estudar uma espécie."

No dado mais recente da IWC, de 2017, a Noruega declarou ter capturado 432 baleias. O número tem caído desde 2014, quando foram capturadas 736 baleias.