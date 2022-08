A espera do impulso que falta

Há uma grande expectativa do setor elétrico quanto à aprovação do Projeto de Lei 414/2021, que amplia o mercado livre, prevê a portabilidade da conta de energia e, de forma geral, moderniza o marco regulatório. O problema é que, depois de ter sido aprovado pelo Senado em março de 2020, o PL continua parado e ainda sem tramitação definida na Câmara. Essa situação enfraquece a perspectiva de que a aprovação possa ocorrer neste ano, ainda mais por causa do período eleitoral.

A grande novidade prevista pelo PL é a ampliação, para todos os consumidores, da liberdade de escolha do fornecedor de energia. Hoje, o chamado mercado livre, modalidade na qual consumidores e fornecedores negociam as condições para a contratação de energia, está acessível apenas para grandes clientes – que, por conta disso, conseguem obter até 40% de redução de custos.

A proposta do PL é ampliar gradualmente essa possibilidade para faixas menores de consumo, tanto empresas quanto residências, hoje presas ao mercado cativo – ou seja, sem liberdade de escolha do fornecedor. Espera-se que a abertura ampla do mercado aumente a concorrência entre os fornecedores de energia, resultando não apenas em redução dos preços, mas também em aprimoramento da infraestrutura – incluindo as redes de distribuição – e da qualidade dos serviços.

Benefícios amplos

Com base em pesquisas sobre o nível de satisfação do público com o setor elétrico brasileiro, a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel) lançou uma campanha pela aprovação do PL. Um dos principais argumentos é a necessidade de alinhamento do Brasil aos padrões mundiais, pois a possibilidade de escolha do fornecedor de energia pelos consumidores residenciais é prática comum na maioria dos países da Europa e mesmo das Américas.

A projeção da instituição é de que a abertura do mercado tem potencial para gerar R$ 210 bilhões de redução nos gastos com energia elétrica na primeira década. Com o desconto médio de 27% nos custos de energia, um dos componentes da tarifa cobrada dos consumidores, a redução média nas contas de energia ficará em torno de 15%.

Ao aplicar uma metodologia do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que avalia o quanto a redução de gastos com energia libera recursos capazes de movimentar a economia, o estudo concluiu que a transição para o mercado livre proporcionará a geração de 642 mil postos de trabalho. Outro benefício correlato seria a redução da inflação, pois a queda dos valores da conta de energia impacta diretamente o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), referência adotada pelo governo brasileiro para o cálculo da inflação.

Conscientização em alta

A ampliação do mercado livre é vista também como um incentivo às energias renováveis, pois possibilitará que os consumidores mais conscientes quanto à sustentabilidade optem pela compra de energia eólica, solar ou outras modalidades limpas.

A pesquisa de opinião que a Abraceel encomenda anualmente tem revelado um aumento gradual da conscientização do público nesse aspecto. Na edição mais recente da pesquisa, 20% dos entrevistados apontaram a procura por fontes de energia limpa como o principal motivo em potencial para a troca da empresa fornecedora de energia. Apenas três anos antes, esse índice era de 12%.

Outra conclusão relevante foi o aumento, apenas no último ano, de 39% para 46% na proporção de consumidores que aceitariam pagar um preço maior na conta de energia para incentivar a geração por meio de fontes renováveis. É uma tendência proporcionalmente maior entre os consumidores mais jovens.