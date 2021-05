A era do baixo carbono

A Cúpula de Líderes sobre a Questão Climática organizada por Joe Biden na semana passada é cheia de simbolismos. Além de mostrar que os Estados Unidos voltaram, e com força, ao xadrez climático internacional, a reunião também mostra que o país que ignorar a emergência climática que se impõe, fatalmente, vai perder o bonde da história.

O Brasil, por causa de suas matrizes energéticas renováveis, está bem colocado em termos mundiais, desde que resolva o problema do desmatamento na Amazônia. Os satélites mostram que a floresta está sendo ceifada acima da média nos últimos anos.

Uma economia de baixo carbono também se faz com as empresas e com a sociedade civil. Esse é um outro ponto em que o Brasil vai bem. Parcerias entre o setor privado, por exemplo, com instituições como a Embrapa, têm gerado resultados positivos no agronegócio. Ou seja, a produção aumenta mas as emissões não seguem a mesma tendência. Existem outros exemplos também no setor energético e em programas, como o Renovabio, que tenta incentivar o uso de combustíveis renováveis. O setor dos resíduos sólidos é outro que merece foco.

Desde que a diplomacia ambiental brasileira, que sempre foi protagonista no sentido de preocupação com o meio ambiente e com as futuras gerações, volte a dar as cartas no cenário internacional, internamente, os caminhos para que o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono ocorra estão pavimentados. Inclusive na Amazônia.

