A década da economia circular

Multinacional fundada no Brasil em 1995, com a missão de apoiar organizações em suas jornadas de sustentabilidade, a Ambipar cresceu rapidamente e já atua em 16 países nas Américas, na Europa e na Ásia, além de manter uma central de emergência na Antártida. A iniciativa original se transformou em um sólido grupo, resultado da combinação entre a ampliação orgânica das áreas de negócio e a aquisição de dezenas de empresas, que vêm fortalecendo o portfólio de serviços.

Um dos pilares mais importantes desse portfólio é a promoção da economia circular, considerada uma das prioridades ambientais nessa década. O conceito enfatiza a importância de reaproveitar os resíduos na cadeia produtiva para reduzir a extração de matérias-primas da natureza. Projeta-se que a ampla adoção da economia circular poderia diminuir as emissões globais de gases de efeito estufa (GEE) em 39%*, contribuição fundamental para prevenir os efeitos mais perversos das mudanças climáticas.

Hoje, mais de 100 bilhões de toneladas de recursos são inseridos na economia global a cada ano, o que supera em 50% a capacidade de oferta sustentável do planeta. De acordo com artigo recente do World Resources Institute, apenas 8,6% desse volume é reusado ou reciclado. A disposição inadequada de todo o material restante contribui para a poluição do ar, da água e do solo, gerando riscos para a natureza e para a saúde humana – mais de 9 milhões de mortes são diretamente causadas pela poluição anualmente*.

Geração de valor

A consultoria Accenture estima que um cenário de forte incentivo à economia circular – incluindo a melhoria das cadeias produtivas e o desenvolvimento de negócios inovadores – representa uma oportunidade econômica de US$ 4,5 trilhões. Essa transição poderia, ainda, gerar 6 milhões de oportunidades de emprego até 2030.

As indústrias têm um papel crucial no desafio, que inclui diversas frentes – desde o planejamento dos produtos até a definição detalhada de como esses produtos deverão ser tratados após sua vida útil, com estratégias montadas para viabilizar o recolhimento e a reciclagem dos materiais. A Ambipar apoia as empresas em todas essas etapas e processos. “Temos divulgado amplamente a visão de que trabalhar a economia circular significa aproveitar oportunidades de negócios e gerar valor para organizações comprometidas com a sustentabilidade”, afirma Rafael Tello, diretor de Sustentabilidade da Ambipar.

A Boomera Ambipar, uma das empresas adquiridas pelo grupo em 2021, foi criada há dez anos com o propósito de valorizar e dar nova vida a resíduos que acabariam em aterros sanitários, especialmente materiais considerados difíceis de reciclar. “Promover a economia circular é simplesmente imitar a natureza, onde tudo é reaproveitado”, define Guilherme Brammer, fundador e CEO da Boomera Ambipar. “Precisamos trocar o chip do sistema linear de produção, com o qual todos fomos acostumados. Muito mais do que rever processos e tecnologias, a indústria precisa mudar uma mentalidade que predomina há décadas. Não é fácil, mas é necessário e urgente.”

Referência mundial

A especialidade da Boomera Ambipar é aplicar pesquisa e desenvolvimento (P&D) para encontrar destinação correta para os materiais mais complexos de reciclar. Essa missão inclui parcerias com cooperativas de catadores de todo o País, envolvendo mais de 10 mil trabalhadores cooperados nos processos de coleta e triagem.

Em geral, as ideias são desenvolvidas a partir dos desafios apresentados pelos clientes. Um exemplo é a construção de instrumentos musicais a partir da reciclagem de sachês de refresco em pó, origem do projeto “Reciclar é show”, que distribuiu diversos instrumentos musicais a escolas.

O trabalho desenvolvido pela Boomera Ambipar vem sendo reconhecido dentro e fora do País. No final de maio, Brammer esteve no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, para receber um prêmio ao lado de outros inovadores sociais de diversas nacionalidades. Para ele, a associação com a Ambipar reflete a convergência de propósitos entre as duas empresas. “Ambas nasceram com o projeto de acabar com os aterros sanitários. Esse é um futuro possível.”

Para reforçar sua missão de apoiar organizações de todos os setores e portes em suas jornadas por sustentabilidade, a Ambipar tornou-se apoiadora institucional do Pacto Global, da Organização das Nações Unidas (ONU), guardião da Agenda 2030. É o Pacto Global que orienta a aplicação corporativa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), principal referência das metas corporativas de aspectos ambientais, sociais e de governança (ESG). “O Pacto Global é um parceiro-chave para trabalharmos juntos todos esses temas”, destaca Rafael Tello.

Acesse aqui o e-book “10 destaques do ESG”, com base nos painéis do Summit 2022 sobre boas práticas ambientais, sociais e de governança, com dez tendências que merecem ser monitoradas

Referência:

*World Resources Institute