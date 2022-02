4 mil litros de óleo foram recolhidos das praias do Ceará

FORTALEZA - Com fornecimento de tambores e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para a atividade de limpeza das praias do Ceará, por parte do Governo do Estado, as prefeituras dos municípios do litoral que foram atingidos pelas manchas de óleo seguem enviando tambores com o material para a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

Leia Também Manchas de óleo voltam a se espalhar por praias do Ceará; Estado investiga origem

Conforme balanço divulgado pela Semace, no fim desta sexta-feira (11), cerca de 4 mil litros de óleo já foram retirados das praias cearenses. “Até o momento, a autarquia contabiliza o total de 20 tambores de 200 litros cheios de óleo coletado, com cerca de 4.000 litros de material recolhido”, informa a gerente de Análise e Monitoramento da Semace, Liliane Lira.

A primeira aparição das manchas de óleo de 2022 foi registrada na praia de Canoa Quebrada, em Aracati, no Litoral Leste do Ceará, no último dia 25 de janeiro. Nesta semana, o Litoral Oeste registrou manchas nas praias de Paracuru e Flecheiras.

De acordo com pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da Universidade Federal do Ceará, a substância é uma espécie de petróleo e atinge apenas o estado do Ceará. Diferente da situação ocorrida em 2019, as novas manchas de óleo não chegaram a praias de outros estados do Nordeste.