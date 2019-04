Marcia Triunfol

Criado para sofrer

Recentemente, o potencial das células tronco para a pesquisa sobre ELA foi revelado, tanto no laboratório como na clínica. Estas células são no momento o que há de mais encorajador para a pesquisa feita em ELA e com certeza poderão ser muitas coisas para a pesquisa futura, menos um balde de água fria, imagem disseminada há mais de 3 anos quando se desejava que as pessoas tomassem conhecimento da doença.