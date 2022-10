Seja um voto pela democracia e sociedade civil

As organizações sociais formaram, nos últimos quatro anos, uma verdadeira trincheira a favor da democracia no Brasil

O Brasil vive um clima de tensão como nunca houve em outra eleição desde a redemocratização. Esta não é uma eleição para a simples alternância de governos, como ditam as regras do jogo democrático. Eleições periódicas existem para ouvir a população e garantir que visões distintas de políticas públicas possam ocupar os espaços de poder. A eleição de 2022, no entanto, tem uma característica mais profunda: não se está discutindo que tipo de governo a sociedade deseja, mas sim que modelo de Estado sairá vencedor das urnas eletrônicas no dia 30.

As políticas públicas que cabem em cada modelo de Estado divergem com relação à democracia, aos princípios de proteção aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, e com relação à representatividade e finalidade.

Logo em seus primeiros meses, em março de 2019, o presidente Bolsonaro decretou a extinção de grupos de trabalho, comitês e conselhos criados até o final de 2018. Foram impactados conselhos que tratavam de questões fundamentais à população, como direitos humanos, à alimentação, à saúde e ao meio ambiente. Entre eles, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), o Plano Nacional de Participação Social que incluía a Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo, o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de LGBT e o Conselho Nacional dos ODS, que fazia o acompanhamento das políticas públicas relacionadas às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os conselhos que não puderam ser extintos, como o Conama – Conselho Nacional de Meio Ambiente – um colegiado, que contava com 96 conselheiros, entre membros de entidades públicas e de Organizações Sociais, agora tem 23 membros titulares, sendo apenas quatro representantes da sociedade civil (escolhidos por sorteio) e todos os outros com subordinação ao governo.

O crescimento da desigualdade, a vulnerabilidade e risco que atinge as populações indígenas, quilombolas e periféricas, o aumento expressivo do desmatamento em todos os biomas, o negacionismo científico, a desconstrução de programas nacionais ligados à saúde e a postura na pandemia colocaram o Brasil no lugar de extrema fragilidade e considerado pária internacional.

Ainda assim, a resiliência e resistência das organizações sem fins lucrativos se fortaleceu nestes anos difíceis graças ao apoio de estados, municípios, empresas e fundações que compreendem a importância da mobilização da sociedade para chegar às populações mais vulneráveis nas periferias urbanas e nos rincões do Brasil, promovendo melhora da qualidade de vida nas cidades e territórios. A agenda da sustentabilidade é ampla e a diversidade das organizações abraça a grande rede de políticas públicas desenhadas pelas 169 metas associadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Uma parte importante da sociedade brasileira não tem conhecimento do alcance da ação dessas organizações no apoio em tragédias como grandes inundações e incêndios florestais, na pesquisa científica sobre mudanças climáticas, biodiversidade, proteção à infância, saúde ou educação. Em todas essas áreas centenas de organizações sociais estão na linha de frente atuando na proteção de direitos e na promoção de políticas públicas que beneficiem o interesse coletivo e o desenvolvimento sustentável.

A sustentabilidade é uma via de mão única, é imperativa para a vida futura, e a tomada de decisão inclusiva, participativa e representativa é condição para que tenhamos instituições eficazes, responsáveis e transparentes (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº16). A opção democrática pela sustentabilidade é condição para a paz, para a dignidade humana e para a construção de uma sociedade próspera.

A sociedade civil brasileira é capaz de imensos esforços para transformar o presente e tornar o futuro um bom lugar para se viver. É uma forte aliada no enfrentamento das desigualdades, na promoção de uma cultura de paz e respeito entre as pessoas, e no combate às discriminações em todas as suas formas.

As escolhas nesta eleição serão decisivas para o futuro do país. Queremos um governo que fortaleça a democracia, valorize a diversidade da sociedade e de suas organizações, que tenha no diálogo sua prática institucional e o desenvolvimento sustentável como caminho para uma vida digna a toda população, sem deixar ninguém para trás.

Por Carolina Mattar, Diretora Executiva do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS)