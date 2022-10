Farol Verde ajuda a esverdear e renovar o Parlamento Federal

A Plataforma Farol Verde ampliou o espaço para apresentação de novas candidaturas ao Congresso. Além dos candidatos à reeleição, os eleitores podem conhecer um importante grupo de candidatos que não exercem mandato e que, de modo voluntário, se inscreveram e responderam um questionário de 12 temas relevantes para as pautas de Clima e Meio Ambiente:

desmatamento zero nos biomas brasileiros;

reforma tributária verde;

moratória da soja no Pantanal;

liberação de caça de animais silvestres;

proteção constitucional da água e do clima como direitos fundamentais;

apoio ao fundo de restauração da Mata Atlântica;

regularização fundiária na Amazônia;

liberação de agrotóxicos;

desincentivo ao consumo de produtos prejudiciais à saúde e meio ambiente;

incentivo ao uso público de unidades de conservação e retomada de demarcação de terras indígenas em todo País.

A adesão foi voluntária e para aderir o candidato preencheu a enquete e informou suas redes sociais que estão no Painel para consulta. O eleitor pode verificar o que cada candidato respondeu em cada uma das perguntas.

O Farol Verde teve a adesão de 147 candidatos:

137 candidaturas para a Câmara federal;

10 candidaturas ao Senado;

Candidatos em 25 estados (Só MA e TO não tem candidato);

74 homens e 73 mulheres.

67 se autodeclararam Pretos, Pardos e indígenas (22, 35 e 10 respectivamente).

93 já assumiram algum cargo de autoridade política, no legislativo ou executivo.

54 são considerados “novatos” ou não assumiram nenhum cargo político e é a primeira eleição.

16 são vereadores;

27 são servidores públicos;

18 professores e

11 advogados, dentre outras várias profissões declaradas.

O estado com maior número de candidatos é SP com 34 candidatos, seguido por 13 do RJ, 13 de MG, 11 do DF, 11 de SC.

Idade – A média de idade é de 45 anos e dois terços dos candidatos com idade inferior a 50 anos.

Candidatos Farol Verde Por partidos:



35 do PSOL

30 da REDE

20 do PT

11 do PDT

10 do PV

9 do PSB

6 do AGIR

4 do NOVO

3 do PCdoB

3 do UP

3 do PSD

2 do Cidadania

2 do PODEMOS

2 do PP

1 do MDB

1 do PCB

1 do PMN

1 do PSDB

1 do PTB

1 do Solidariedade

1 do União



Para ter acesso a todas as informações basta clicar em: https://farolverde.org.br/

O Painel Farol Verde é uma iniciativa do Instituto Democracia e Sustentabilidade e da Rede Advocacy Colaborativo, com o apoio de 28 outras organizações sociais.

Por André Lima (50), coordenador do Painel Farol Verde e consultor sênior de Política e Direito Socioambiental do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS)