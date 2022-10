Enfrentar a pobreza com políticas sustentáveis

O enfrentamento da pobreza exige a participação democrática de toda a sociedade para que o Brasil cumpra as metas previstas no ODS 1 da ONU

Os desafios do século XXI mantêm-se sem resposta adequada à sua complexidade e escala. O distanciamento do Brasil do alcance das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, incluindo o enfraquecimento de instituições públicas, tem tornado mais difícil o combate à pobreza e às desigualdades em todas as suas formas. De acordo com um estudo da Fundação Getulio Vargas, o contingente de pessoas com renda domiciliar per capita de até R$ 497 mensais atingiu o número recorde de 62,9 milhões de brasileiros em 2021, o que representa 29,6% da população total do país. O número não contempla outros indicadores de vulnerabilidade, como escassez de recursos, falta de acesso a saúde e educação, ou situação de moradia.

O ODS número 1 da Agenda 2030, firmada por 193 países em Assembleia Geral da ONU, é:

ODS1 – Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares.

Para isso foram estabelecidas metas bastante específicas:

1.1. Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US$ 1,90 por dia (cerca de 10 reais por dia).

1.2. Até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais.

1.3. Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social adequados, para todos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis.

1.4. Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças.

1.5. Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais.

1.a. Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para o desenvolvimento, para proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, implementem programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões.

1.b. Criar marcos políticos sólidos em níveis nacional, regional e internacional, com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero, para apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação da pobreza.

O Brasil conseguiu muitos avanços nas últimas décadas em direção à erradicação da extrema pobreza no país. Alguns foram alcançados por meio de medidas preconizadas na Constituição de 1988, como a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que garantiram acesso universal a essas políticas de saúde e assistência social. Apesar de pouco conhecido, o SUAS é responsável, entre muitas outras coisas, pelo cadastro das famílias para pagamento do Bolsa Família, agora transformado em Auxílio Brasil, e pelo Benefício de Prestação Continuada, um salário mínimo pago a idosos sem nenhuma fonte de renda e previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Entretanto, depois de tantos esforços empreendidos, o Brasil voltou ao mapa da fome. O 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, de 2022, da Rede Penssan, mostra que são 33,1 milhões de pessoas com fome, 14 milhões a mais do que em 2020, enquanto 58,7% da população brasileira convive com algum grau de insegurança alimentar.

Segundo a ONU, no World Social Report 2020, a crise climática pode ainda aprofundar as desigualdades e a pobreza no mundo: em um cenário mais otimista, de baixo risco climático, onde estratégias de mitigação e adaptação são executadas com sucesso, o mundo abrigará um adicional de 3 a 16 milhões de pessoas em situação de pobreza. Já em um cenário de alto risco, esse adicional pode chegar de 35 a 122 milhões de pessoas até 2050.

O enfrentamento das ameaças, que a emergência climática impõe à produção de alimentos, precisa considerar ainda um outro fator relevante: a distribuição do acesso à terra no Brasil. Os números indicam a necessidade de uma agenda ambiental de enfrentamento às desigualdades. A relação da sociedade com o território, nas cidades e no campo, para preservar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, é indispensável para a saúde, a moradia digna, o acesso a recursos naturais, como água, alimentos e energia, e a chave para o crescimento da economia local, verde e sustentável.

O Brasil tem muitas vantagens comparativas para construir uma matriz de oportunidades baseada em tecnologia e inovação, com industrialização e geração de empregos em atividades com impactos ambientais positivos. Para isso, é necessário desenvolver a união da economia verde ao combate às desigualdades e à pobreza.

As cinco diretrizes para a criação de uma Política Nacional de Economia Verde são:

1) Clima: inclusão da segurança climática como direito fundamental na Constituição, nos mesmos termos do direito à vida, à liberdade e à igualdade, e a manutenção da segurança climática como princípio da ordem econômica brasileira, nos mesmos termos da justiça social.

2) Criação de um Plano Nacional para o Desenvolvimento da Economia Verde, que envolva política industrial, de inovação tecnológica, e de compras públicas sustentáveis, e que obrigue a considerações sobre inclusão social.

3) Formular uma taxonomia para atividades econômicas sustentáveis: com a classificação de atividades consideradas sustentáveis, que se tornarão a base para a priorização dos investimentos públicos.

4) Promover uma Reforma Tributária Sustentável.

5) Ampliar investimentos em ciência, tecnologia e inovação para a sustentabilidade.

É no contexto da economia verde que políticas públicas de erradicação da pobreza devem ser criadas, atualizadas e implementadas, permitindo a um só tempo a mitigação das mudanças climáticas e seus efeitos sobre as populações mais vulneráveis, e a democratização do acesso aos recursos naturais, permitindo a todos viver com qualidade, em todos os lugares, com os ativos ambientais e a riqueza da natureza do país.

Nesse Dia Internacional pela Erradicação da Pobreza, nosso voto é para que essas agendas estejam em pauta daqui em diante entre as principais autoridades públicas, lideranças sociais e empresariais. Uma fortalecida governança democrática para a sustentabilidade, à luz dos ODS da Agenda 2030, pode transformar a realidade brasileira e nos aproximar do futuro que queremos.