Eleições de 2022, uma janela para o futuro dos nossos filhos

Maternidade é, por princípio, educar nossas crianças para o futuro.

O cuidado do dia a dia é condição para que nossos pequenos estejam aptos a desenvolver-se e relacionar-se com o seu entorno, não só gerando condições básicas de subsistência, mas construindo as bases e referências que permitam que, depois jovens e adultos, nossas crianças possam dialogar com as questões da sociedade.

Ser mãe é um ato amoroso de correr contra o tempo e colocar o futuro adiante a partir de hoje. Em um mundo onde cidadãs e cidadãos se deparam com desafios de uma complexidade estratosférica, a educação, já se sabe, vai muito além de ensinar a fazer conta – até porque, na vida real, a conta não fecha. É preciso abrir a janela, e olhar o clima lá fora.

Somos um país com PIB de R$ 8,7 trilhões e temos 33 milhões de pessoas com fome e mais de 150 milhões de brasileiros com algum nível de insegurança alimentar, como indica o II Vigisan (Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil), da Rede Penssan, de 2022. Se com a capacidade produtiva atual do Agro no Brasil apresentamos esses dados trágicos, com os efeitos das mudanças climáticas na produção mundial de alimentos, qual o horizonte para que nossos pequenos reflitam sobre o que querem ser quando crescerem?

“Tem que ensinar a pescar!”. Tendo em vista o potencial do PIB do mar no Brasil, a premissa é verdadeira, mas para além da pesca, o país tem o potencial de alavancar a sua economia e a geração de trabalho e renda por meio de diversas atividades produtivas baseadas na natureza, e acima de tudo sustentáveis. As condições de vida dos nossos filhos não só dependem da forma como usamos hoje os recursos naturais, ou como os novos empregos se adaptarão à realidade das mudanças climáticas, como serão definidas pela capacidade da nossa geração de eliminar as desigualdades. O acesso universal aos recursos naturais é agora reconhecido pela ONU como direito humano fundamental.

São as mães e jovens nas periferias os mais afetados pelas desigualdades crônicas com 20 milhões de pessoas em situação de pobreza no Brasil. A defesa das “minorias”, resguardada sobretudo pelo movimento negro, sempre foi sobre igualdade. Precisamos cuidar uns dos outros, e a educação para a sustentabilidade é a conscientização do ser humano para esse processo de regeneração. A natureza está em tudo ao nosso redor e pode nos reunir. Para além das férias na praia, desfrutar a natureza precisa ser enxergá-la como um benefício direto para o nosso clima cotidiano. “Clima” é a essência do coletivo, é como o som e o tempo, invisível. E o essencial é invisível aos olhos.

É da natureza da mãe a sustentabilidade porque ela antecipa o futuro. Quando mãe, aprendemos a andar nas pontas dos pés. Deixamos a nossa marca invisível, a nossa memória. As nossas escolhas de hoje são a herança que deixaremos para o futuro.

E finalmente, aos pais que se juntam às mães nesta tarefa, com igual dedicação: um Feliz e amoroso Dia dos Pais!

Vote sustentável! Vote pelo Clima!

Carolina Mattar é Coordenadora Executiva do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS) e mãe da Sofia.