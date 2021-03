Congresso Nacional: “Sob Nova Direção!”

Passaram-se os dois anos da dupla Maia na Câmara e Alcolumbre no Senado, em que o parlamento soube, aos trancos e barrancos, equilibrar os interesses na pauta socioambiental, sem que houvesse nenhum retrocesso legislativo. Ao contrário, inclusive mediaram dois acordos importantes entre bancadas ambientalista e ruralista na MP 886 (Código Florestal) e no PL de Pagamento por Serviços Ambientais e foram importantes para deter o ímpeto anti-ambiental do executivo federal na MP da Grilagem (MP 910) e no PL de Licenciamento Ambiental.

Com Lira na Câmara e Pacheco no Senado pode ser diferente.

O que muda em termos de perspectivas de avanços ou retrocessos na pauta socioambiental é o que tratamos nesse primeiro Boletim do projeto Radar Clima & Sustentabilidade do IDS em 2021.

