Brasil: dois séculos em busca da independência

Dois séculos atrás, em 1822, o Brasil ouviu o grito da independência das oligarquias. Não foi o grito dos excluídos, nem dos povos que já viviam aqui. Passados duzentos anos, a expropriação de terras indígenas e outras diversas formas de violência 1 contra esses povos originários brasileiros ainda é rotina, tendo crescido de maneira expressiva recentemente, como demonstra o aumento de 21,6% de suas mortes violentas entre 2009 e 2019. Como um país avançará no seu trilho de independência enquanto violenta, desrespeita, se nega em reconhecer os seus territórios de direito e não valoriza os saberes desses povos originários?

O dia 7 de setembro poderia ser motivo de celebração, mas diante do cenário em que se encontra o país em 2022, a comemoração da independência da nossa nação deveria ser adiada em alguns anos.

Isso porque regredimos em nossa própria história algumas décadas, como evidenciam vários indicadores de desenvolvimento e, portanto, de independência e soberania de nosso país: as mais de 33 milhões de pessoas com fome e 125 milhões de brasileiros com algum grau de insegurança alimentar nos remetem à realidade vivida em 1992; os dados sobre o PIB, atualmente equivalentes aos de 2013; a renda média dos brasileiros, reduzida ao menor valor da série histórica da PNAD, iniciada em 2012; a pobreza de quase 63 milhões de brasileiros que vivem com menos de R$ 497 por mês, recorde também em relação à PNAD; a evasão escolar, com crescimento de 197,8% entre 2019 e 2020, retrocedendo a níveis de 2006; o desmatamento, que cresceu 20% em relação a 2021 – em dados que explodiram a partir de 2019 – e nos fez perder área equivalente ao estado do Rio de Janeiro nos últimos três anos.

É certo que os últimos dois anos foram marcados pela irrupção da COVID-19 mundo afora, que colaborou para o aguçamento dessa situação lamentável no Brasil, sobre a qual a condução do Estado foi muito falha. Mas independente da situação pandêmica, esses e tantos outros indicadores apontam que décadas de esforços (imperfeitos e insuficientes, diga-se) empreendidos por diferentes governos foram rapidamente perdidos nos últimos anos, e sobretudo no mandato do atual governo de Jair Bolsonaro. Além disso, a atual tendência autoritária 2 no centro do poder pode colocar em xeque três décadas de reconstrução do período democrático mais duradouro de nossa História, materializadas na nossa Constituição Cidadã. Diante desse cenário, além da óbvia pergunta em relação a o quê celebrar, podemos propor: qual é a independência que gostaríamos de estar celebrando?

Um país realmente independente deve ter como pilar central o dever de garantir direitos à sua população. E mais do que isso, criar condições para que a população tenha voz ativa sobre seus próprios direitos, por meio da responsabilidade de exercê-los e outorgá-los às gerações futuras. A confiança em instituições democráticas sólidas como as nossas é elemento indispensável nesse sentido, com destaque à governança eleitoral, uma conquista da sociedade brasileira.

Exercer esse pilar central significa tomar como indissociáveis a Democracia e a Sustentabilidade, pois é por meio desses dois valores que se pode alcançar a legítima soberania das gerações presentes e futuras da nação. É também por meio deles que podemos combater os obstáculos postos à real independência do Brasil e que nos levaram à situação evidenciada pelos números acima: o negacionismo como filosofia, o desmonte do Estado brasileiro como método, as ameaças contra a democracia como prática e o agravamento das desigualdades e a destruição do nosso meio ambiente como resultado consciente, mesmo que por omissão.

Um novo grito de independência, de todas e todos cidadãos, pode justamente simbolizar a decisão a se tomar nessas eleições com relação ao Brasil que de fato queremos. A soberania popular manifestada nas urnas é inequívoca, e o voto é por um projeto de país que nos torne verdadeiramente independentes de um regime opressor, de líderes autoritários, de valores conservadores e de mãos armadas. Como demonstrou Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia em 1998, o desenvolvimento é o caminho para a liberdade.

As eleições de 2022 podem finalmente representar o ponto de partida da união em torno de um novo projeto de nação soberana, de respeito à vida na sua diversidade e da busca incessante pela igualdade, o lugar de chegada pela via democrática da sustentabilidade.

Não faltam propostas para esse novo Brasil. A sociedade civil organizada vem apontando caminhos para a retomada do desenvolvimento sustentável e democrático no país, por meio do aprimoramento do nosso pacto federativo, da promoção de uma política nacional de economia verde com um plano de retomada econômica sustentável, de um plano de país para a infância e adolescência 3 , de uma nova agenda para a política ambiental brasileira 4 , e tantas outras iniciativas que podem ser acessadas no Mapa Eleições Melhores, do Pacto pela Democracia.



A Bússola do IDS para as eleições de 2022 aponta caminhos para novos mares. Conheça as nossas propostas para candidatos(as) e eleitores(as) de todo o Brasil: https://materiais.idsbrasil.org/bussola-ids

A oportunidade de reforçar esses compromissos está nas escolhas por candidatas e candidatos comprometidos com a Democracia e a Sustentabilidade. Acesse farolverde.org.br e saiba mais.